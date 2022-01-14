وزير النقل: الشركات العالمية تتسابق للفوز بعقود تشغيل محطات ميناء السخنة

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع شركات المقاولات المصرية الوطنية المنفذة لأعمال التطوير الخاصة بالموانئ، حيث اطلع على الموقف التنفيذي لمشروع ميناء السخنة الذي بلغت نسبة تنفيذ الحفر الجاف به 57%، كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكة الحديد 25%، والأرصفة 11%، وحاجز الأمواج 90% والطرق الداخلية 19%.

كما اطلع على مخطط استخدامات الأرصفة الجديدة ذات الأنشطة المتنوعة منها رصيف الحاويات بطول(4458) مترًا، وساحات تداول ِ(3793147) مترًا مربعًا، ورصيف البضائع العامة بطول (5857) مترًا، وساحات تداول بمساحة (2490227) مترًا مربعًا، ورصيف دحرجة السيارات بطول (1060) متر، وساحات تداول بمساحة (925743) مترًا مربعًا، ورصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال بطول (1400) متر، وساحات تداول بمساحة (632445) مترًا مربعًا، ورصيف الفحم بطول (730) مترًا، وساحات تداول بمساحة (457974) مترًا مربعًا، ورصيف صب سائل بطول (1180) متر وساحات تداول بمساحة (430.753) مترمربع، ورصيف صب جاف + رصيف بضائع عامة بطول (1946) مترًا، وساحات تداول بمساحة (821982) مترًا مربعًا، وكذلك اطلع على مقترحات تكويد الأرصفة والساحات تبعًا لماهو معمول به بالمعايير العالمية.

وأكد الوزير ضرورة أن تتم كل الأعمال وفقًا لمعايير الجودة العالمية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، وأن يتم العمل فى كل أعمال التطوير (أحواض- طرق- سكة حديد- حاجز أمواج...) في وقت واحد؛ لسرعة الإنجاز، مشيرًا إلى أنه تم تخطيط ليصبح ميناء السخنة يضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

وأشار الوزير إلى أن الشركات العالمية الكبرى التي تعمل في مجال تشغيل وإدارة المحطات والتي لها خطوط ملاحية عالمية تتسابق للفوز بعقود لأعمال التشغيل والإدارة للمحطات الجديدة بالميناء على غرار ما حدث في المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (محطة تحيا مصر).