جدول امتحانات الصف الثانى الإعدادى الفصل الدراسى الأول 2022 فى المحافظات
نستعرض لكم فى هذا التقرير جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2021-2022، فى عدد من المحافظات، حيث تبدأ امتحانات النقل للصفوف الأول والثاني الإعدادي يوم الخميس 20 يناير وتستمر حتي الأربعاء 26 يناير فى القاهرة، وتختلف أيام امتحانات المواد من مدرسة لأخري.
جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2022 فى المحافظات
امتحانات الفصل الدراسي الأول فى القاهرة لجميع المدارس 2022
|الصف الدراسي
|الفصل الدراسي الأول
|عدد الأيام
|من
|إلي
|الرابع الابتدائي (وما يعادله)
|السبت 15 يناير 2022
|الخميس 20 يناير 2022
|5
|الخامس والسادس الابتدائي (وما يعادله)
|السبت 22 يناير 2022
|الأربعاء 26 يناير 2022
|5
|النقل الاعدادي العام والرياضي (وما يعادله
|الخميس 20 يناير 2022
|الأربعاء 26 يناير 2022
|6
|النقل الاعدادي المهني
|السبت 15 يناير 2022
|السبت 22 يناير 2022
|6
|الاعدادية العامة /رياضة/صم /مكفوفين
|السبت 29 يناير 2022
|الخميس 3 فبراير 2022
|6
|الاعدادية المهنية
|السبت 29 يناير 2022
|الخميس 3 فبراير 2022
|6
|النقل للتعليم الفني
|الأحد 23 يناير 2022
|الخميس 3 فبراير 2022
|10
بينما تنطلق امتحانات الصف الثاني الإعدادي فى محافظة كفر الشيخ يوم السبت 15 يناير وتنتهي يوم الخميس 20 يناير 2022.
جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الأول بمحافظة كفر الشيخ
- السبت 15 يناير: لغة عربية لمدة ساعتين ونصف بداية من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 10.30 مساءٍ، ثم امتحان حاسب آلي لمدة ساعة من الساعة 11 صباحًا وحتي الساعة 12مساءٍ.
- الأحد 16 يناير: دراسات اجتماعية لمدة ساعتين من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 10 صباحًا، ثم امتحان تربية دينية لمدة ساعة ونصف من الساعة 10.30 صباحًا وحتي الساعة 12 مساءٍ.
- الإثنين 17 يناير: لغة إنجليزية لمدة ساعتين من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 10 صباحًا، ثم امتحان تربية فنية لمدة ساعتين من الساعة 10.30 صباحًا وحتي الساعة 12.30 مساءٍ.
- الثلاثاء 18 يناير: علوم لمدة ساعتين من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 10 صباحًا، ثم امتحان هندسة لمدة ساعتين من الساعة 10.30 صباحًا وحتي الساعة 12.30 مساءٍ.
- الأربعاء: إجازة بمناسبة عيد الغطاس القبطي
- الخميس: جبر وإحصاء لمدة ساعتين من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 10 صباحًا.
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