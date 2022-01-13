الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

جدول امتحانات الصف الثانى الإعدادى الفصل الدراسى الأول 2022 فى المحافظات

الصف الثاني الإعدادي
الصف الثاني الإعدادي

نستعرض لكم فى هذا التقرير جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2021-2022، فى عدد من المحافظات، حيث تبدأ امتحانات النقل للصفوف الأول والثاني الإعدادي يوم الخميس 20 يناير وتستمر حتي الأربعاء 26 يناير فى القاهرة، وتختلف أيام امتحانات المواد من مدرسة لأخري.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2022 فى المحافظات

 

امتحانات الفصل الدراسي الأول فى القاهرة لجميع المدارس 2022

الصف الدراسيالفصل الدراسي الأولعدد الأيام
منإلي
الرابع الابتدائي (وما يعادله)السبت 15 يناير 2022الخميس 20 يناير 20225
الخامس والسادس الابتدائي (وما يعادله)السبت 22 يناير 2022الأربعاء 26 يناير 20225
النقل الاعدادي العام والرياضي (وما يعادلهالخميس 20 يناير 2022الأربعاء 26 يناير 20226
النقل الاعدادي المهنيالسبت 15 يناير 2022السبت 22 يناير 20226
الاعدادية العامة /رياضة/صم /مكفوفينالسبت 29 يناير 2022الخميس 3 فبراير 20226
الاعدادية المهنيةالسبت 29 يناير 2022الخميس 3 فبراير 20226
النقل للتعليم الفنيالأحد 23 يناير 2022الخميس 3 فبراير 202210

بينما تنطلق امتحانات الصف الثاني الإعدادي فى محافظة كفر الشيخ يوم السبت 15 يناير وتنتهي يوم الخميس 20 يناير 2022.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الأول بمحافظة كفر الشيخ

  • السبت 15 يناير: لغة عربية لمدة ساعتين ونصف بداية من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 10.30 مساءٍ، ثم امتحان حاسب آلي لمدة ساعة من الساعة 11 صباحًا وحتي الساعة 12مساءٍ.
  • الأحد 16 يناير: دراسات اجتماعية لمدة ساعتين من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 10 صباحًا، ثم امتحان تربية دينية لمدة ساعة ونصف من الساعة 10.30 صباحًا وحتي الساعة 12 مساءٍ.
  • الإثنين 17 يناير: لغة إنجليزية لمدة ساعتين من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 10 صباحًا، ثم امتحان تربية فنية لمدة ساعتين من الساعة 10.30 صباحًا وحتي الساعة 12.30 مساءٍ.
  • الثلاثاء 18 يناير: علوم لمدة ساعتين من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 10 صباحًا، ثم امتحان هندسة لمدة ساعتين من الساعة 10.30 صباحًا وحتي الساعة 12.30 مساءٍ.
  • الأربعاء: إجازة بمناسبة عيد الغطاس القبطي
  • الخميس: جبر وإحصاء لمدة ساعتين من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 10 صباحًا.

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رئيس التحرير

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١٩٩٠-٢٠٢١

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