جدول امتحانات الصف الثانى الإعدادى الفصل الدراسى الأول 2022 فى المحافظات

نستعرض لكم فى هذا التقرير جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2021-2022، فى عدد من المحافظات، حيث تبدأ امتحانات النقل للصفوف الأول والثاني الإعدادي يوم الخميس 20 يناير وتستمر حتي الأربعاء 26 يناير فى القاهرة، وتختلف أيام امتحانات المواد من مدرسة لأخري.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2022 فى المحافظات

امتحانات الفصل الدراسي الأول فى القاهرة لجميع المدارس 2022

الصف الدراسي الفصل الدراسي الأول عدد الأيام من إلي الرابع الابتدائي (وما يعادله) السبت 15 يناير 2022 الخميس 20 يناير 2022 5 الخامس والسادس الابتدائي (وما يعادله) السبت 22 يناير 2022 الأربعاء 26 يناير 2022 5 النقل الاعدادي العام والرياضي (وما يعادله الخميس 20 يناير 2022 الأربعاء 26 يناير 2022 6 النقل الاعدادي المهني السبت 15 يناير 2022 السبت 22 يناير 2022 6 الاعدادية العامة /رياضة/صم /مكفوفين السبت 29 يناير 2022 الخميس 3 فبراير 2022 6 الاعدادية المهنية السبت 29 يناير 2022 الخميس 3 فبراير 2022 6 النقل للتعليم الفني الأحد 23 يناير 2022 الخميس 3 فبراير 2022 10

بينما تنطلق امتحانات الصف الثاني الإعدادي فى محافظة كفر الشيخ يوم السبت 15 يناير وتنتهي يوم الخميس 20 يناير 2022.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الأول بمحافظة كفر الشيخ

السبت 15 يناير: لغة عربية لمدة ساعتين ونصف بداية من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 10.30 مساءٍ، ثم امتحان حاسب آلي لمدة ساعة من الساعة 11 صباحًا وحتي الساعة 12مساءٍ.

الأحد 16 يناير: دراسات اجتماعية لمدة ساعتين من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 10 صباحًا، ثم امتحان تربية دينية لمدة ساعة ونصف من الساعة 10.30 صباحًا وحتي الساعة 12 مساءٍ.

الإثنين 17 يناير: لغة إنجليزية لمدة ساعتين من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 10 صباحًا، ثم امتحان تربية فنية لمدة ساعتين من الساعة 10.30 صباحًا وحتي الساعة 12.30 مساءٍ.

الثلاثاء 18 يناير: علوم لمدة ساعتين من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 10 صباحًا، ثم امتحان هندسة لمدة ساعتين من الساعة 10.30 صباحًا وحتي الساعة 12.30 مساءٍ.

الأربعاء: إجازة بمناسبة عيد الغطاس القبطي

الخميس: جبر وإحصاء لمدة ساعتين من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 10 صباحًا.

قد يهمك |

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي بمحافظة الإسكندرية 2022

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي بمحافظة الجيزة

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي بمحافظة الجيزة

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي محافظة الشرقية

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي محافظة الشرقية

جدول امتحانات اصلف الثاني الاعدادي محافظة البحر الأحمر

جدول امتحانات اصلف الثاني الاعدادي محافظة البحر الأحمر

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي محافظة قنا

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي محافظة قنا

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي محافظة القليوبية

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي محافظة القليوبية

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي محافظة الفيوم

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي محافظة الفيوم

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي محافظة الإسماعلية الفصل الدراسي الأول 2022