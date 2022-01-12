رابعة ابتدائي.. جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي وموعد ظهور النتيجة 202

يقدم لكم «الدستور» جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي “2021-2022”، فى محافظة القاهرة، حيث تنطلق امتحانات رابعة ابتدائي يوم السبت القادم الموافق 15 يناير، وتنتهي يوم الخميس الموافق 20 يناير.

وبدأت الوزارة العام الدراسي الجاري وسط إجراءات احترازية مشددة لمكافحة تفشي وانتشار فيروس كورونا، وتعقد الامتحانات في لجان مدرسية مراقبة.

وتشهد المرحلة الابتدائية هذا العام وخاصة رابعة ابتدائي، اهتمام شديد من جانب أولياء الأمور، خاصة أنهم الدفعة الأولى لنظام التعليم الجديد المعروف إعلاميًا بإسم تعليم 0.2 .

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول بالقاهرة

اليوم والتاريخ المادة الوقت الزمن ملاحظات من إلي السبت 15 يناير 2022 اللغة العربية 8:00 10:30 ساعتين ونصف جميع التلاميذ التربية الدينية 11:00 12:30 ساعة ونصف جميع التلاميذ الأحد 16 يناير 2022 العلوم 8:00 9:30 ساعة ونصف جميع التلاميذ مهارات مهنية 10:00 11:30 ساعة ونصف جميع التلاميذ الإثنين 17 يناير 2022 دراسات اجتماعية 8:00 9:30 ساعة ونصف جميع التلاميذ ICT 10:00 11:30 ساعة ونصف جميع التلاميذ الثلاثاء 18 يناير 2022 لغة إنجليزية 8:00 9:30 ساعة ونصف جميع التلاميذ الأربعاء 19 يناير 2022 إجازة عيد الغطاس القبطي الخميس 20 يناير 2022 رياضيات 8:00 9:30 ساعة ونصف جميع التلاميذ

تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الصف الرابع الابتدائي

الالتزام بالأسئلة الموجودة في بنوك الاسئلة وعدم إضافة أي أسئلة خارج هذا النطاق

تغطي الاختبارات كافة دروس المقررات إلى نهاية شهر ديسمبر، مراعيًة تغطية المهارات المختلفة في اختبارات اللغات.

عدد مفردات الاختبار 15 مفردة ولكل مفردة درجتين باستثناء مادة اللغة العربية.

عدد مفردات الاختبار 20 مفردة لكل واحدة درجة ونصف.

درجة الاختبار 30 درجة لكل مادة.

زمن الاختبار ساعة ونصف لجميع المواد باستثناء مادة اللغة العربية ساعتان ونصف.

يراعى أن يتضمن الاختبار الأنماط المخالفة من الأسئلة كما ورد في بنوك الأسئلة.

موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الصف الرابع الابتدائي لامتحانات منتصف العام “2021- 2022” خلال فترة إجازة نصف العام أو خلال بداية الفصل الدراسي الثاني، وستظهر النتيجة بالألوان، التي تعبر عن تقييم التلميذ في المهارات المطلوب إنجازها وتعلمها.

تناولنا فى هذا التقرير جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول بالقاهرة، مع خالص التمنيات لطلاب رابعة ابتدائي بالنجاح والتوفيق.