الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رابعة ابتدائي.. جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي وموعد ظهور النتيجة 202

رابعة ابتدائي
رابعة ابتدائي

يقدم لكم «الدستور» جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي “2021-2022”، فى محافظة القاهرة، حيث تنطلق امتحانات رابعة ابتدائي يوم السبت القادم الموافق 15 يناير، وتنتهي يوم الخميس الموافق 20 يناير.

وبدأت الوزارة العام الدراسي الجاري وسط إجراءات احترازية مشددة لمكافحة تفشي وانتشار فيروس كورونا، وتعقد الامتحانات في لجان مدرسية مراقبة.

وتشهد المرحلة الابتدائية هذا العام وخاصة رابعة ابتدائي، اهتمام شديد من جانب أولياء الأمور، خاصة أنهم الدفعة الأولى لنظام التعليم الجديد المعروف إعلاميًا بإسم تعليم 0.2 .

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول بالقاهرة

اليوم والتاريخالمادةالوقتالزمنملاحظات
منإلي

السبت 

15 يناير 2022

اللغة العربية8:0010:30ساعتين ونصفجميع التلاميذ
التربية الدينية11:0012:30ساعة ونصفجميع التلاميذ

الأحد

16 يناير 2022

العلوم8:009:30ساعة ونصفجميع التلاميذ
مهارات مهنية10:0011:30ساعة ونصفجميع التلاميذ

الإثنين

17 يناير 2022

دراسات اجتماعية8:009:30ساعة ونصفجميع التلاميذ
ICT10:0011:30ساعة ونصفجميع التلاميذ

الثلاثاء

18 يناير 2022

لغة إنجليزية8:009:30ساعة ونصفجميع التلاميذ

الأربعاء

19 يناير 2022

إجازة عيد الغطاس القبطي

الخميس

20 يناير 2022

رياضيات8:009:30ساعة ونصفجميع التلاميذ

 

تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الصف الرابع الابتدائي

  • الالتزام بالأسئلة الموجودة في بنوك الاسئلة وعدم إضافة أي أسئلة خارج هذا النطاق
  • تغطي الاختبارات كافة دروس المقررات إلى نهاية شهر ديسمبر، مراعيًة تغطية المهارات المختلفة في اختبارات اللغات.
  • عدد مفردات الاختبار 15 مفردة ولكل مفردة درجتين باستثناء مادة اللغة العربية.
  • عدد مفردات الاختبار 20 مفردة لكل واحدة درجة ونصف.
  • درجة الاختبار 30 درجة لكل مادة.
  • زمن الاختبار ساعة ونصف لجميع المواد باستثناء مادة اللغة العربية ساعتان ونصف.
  • يراعى أن يتضمن الاختبار الأنماط المخالفة من الأسئلة كما ورد في بنوك الأسئلة.

7 تعليمات من «التعليم» بشأن امتحانات الصف الرابع الابتدائي

مصادر: امتحانات الصف الرابع الابتدائى بـ«سيريال نمبر» منعًا للتسريب

موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الصف الرابع الابتدائي لامتحانات منتصف العام “2021- 2022” خلال فترة إجازة نصف العام أو خلال بداية الفصل الدراسي الثاني، وستظهر النتيجة بالألوان، التي تعبر عن تقييم التلميذ في المهارات المطلوب إنجازها وتعلمها.

تناولنا فى هذا التقرير جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول بالقاهرة، مع خالص التمنيات لطلاب رابعة ابتدائي بالنجاح والتوفيق.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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