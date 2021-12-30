الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي نصف العام 2021-2022

الابتدائي
الابتدائي

نستعرض لكم فى هذا التقرير جدول امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي لنصف العام 2021-2022 فى محافظة القاهرة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد الامتحانات للصفوف الابتدائية للترم الأول.

جدول امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي نصف العام 2021-2022

تنطلق امتحانات الصف الرابع الابتدائي يوم 15 يناير وتنتهي يوم الخميس 20 يناير حيث تستمر لخمسة أيام يفصل بينها عيد الغطاس القبطي.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2021-2022

اليوم والتاريخالمادةالوقتالزمنملاحظات
منإلي

السبت 

15 يناير 2022

اللغة العربية8:0010:30ساعتين ونصفجميع التلاميذ
التربية الدينية11:0012:30ساعة ونصفجميع التلاميذ

الأحد

16 يناير 2022

العلوم8:009:30ساعة ونصفجميع التلاميذ
مهارات مهنية10:0011:30ساعة ونصفجميع التلاميذ

الإثنين

17 يناير 2022

دراسات اجتماعية8:009:30ساعة ونصفجميع التلاميذ
ICT10:0011:30ساعة ونصفجميع التلاميذ

الثلاثاء

18 يناير 2022

لغة إنجليزية8:009:30ساعة ونصفجميع التلاميذ

الأربعاء

19 يناير 2022

إجازة عيد الغطاس القبطي

الخميس

20 يناير 2022

رياضيات8:009:30ساعة ونصفجميع التلاميذ

بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الخامس والسادس الابتدائي يوم السبت الموافق 22 يناير 2022 لمدة خمسة أيام، حيث تنتهي يوم 26 يناير.

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جدول امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2021-2022

اليوم والتاريخالمادةالوقتالزمنملاحظات
منإلي

السبت

22 يناير 2022

لغة عربية8:0010:30ساعتين ونصفعشرون دقيقة للإملاء

الأحد

23 يناير 2022

لغة إنجليزية8:009:30ساعة ونصفجميع التلاميذ
تربية دينية10:0011:30ساعة ونصفجميع التلاميذ

الإثنين

24 يناير 2022

رياضيات8:009:30ساعة ونصفجميع التلاميذ

الثلاثاء

25 يناير 2022

علوم8:009:30ساعة ونصفجميع التلاميذ

الأربعاء

26 يناير 2022

دراسات اجتماعية8:009:30ساعة ونصفجميع التلاميذ

ووضعت وزارة التربية والتعليم ملاحظات هامة للطلاب خلال فترة الامتحانات وهي :-

  • استمرار الدراسة برياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث حسب الخريطة الزمينية.
  • الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنها ارتداء الكمامة وتطعيم اللجان.
  • إجراء امتحان المستوي الرفيع «لغة إجنبية» لمدة ساعتين بمعرفة المدرسة وتحت اشراف التوجية الفني المختص (المدارس اللغات).

التقيمات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

  1. يتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى.
  2. عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا، ويتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.
  3. مادة القيم واحترام الآخر (تقويم تكويني) يقيم المعلم سلول الطلاب وفق نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يحسن استتخدمها مقياس الأداء أثناء الحصص الدراسية وفق الكتاب المقرر.
  4. مواد التربية الفنية، التوكاتسو، الموسيقى، التربية الرياضية سيعتبر التلميذ ناجح  عن حضوره بنسبة لا تقل عن 80% من عدد الحصص، وأقل من ذلك يعد راسبًا.

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تناولنا فى هذا التقرير جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول وكذلك جدول امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائي مع خالص التمنيات للطلاب بالنجاح والتوفيق.

جدول امتحانات جدول امتحانات الصف الرابع وزارة التربية والتعليم امتحانات الصف الرابع الابتدائي الصف الرابع الابتدائي جدول امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الأول

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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