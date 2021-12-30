جدول امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي نصف العام 2021-2022

نستعرض لكم فى هذا التقرير جدول امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي لنصف العام 2021-2022 فى محافظة القاهرة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد الامتحانات للصفوف الابتدائية للترم الأول.

جدول امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي نصف العام 2021-2022

تنطلق امتحانات الصف الرابع الابتدائي يوم 15 يناير وتنتهي يوم الخميس 20 يناير حيث تستمر لخمسة أيام يفصل بينها عيد الغطاس القبطي.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2021-2022

اليوم والتاريخ المادة الوقت الزمن ملاحظات من إلي السبت 15 يناير 2022 اللغة العربية 8:00 10:30 ساعتين ونصف جميع التلاميذ التربية الدينية 11:00 12:30 ساعة ونصف جميع التلاميذ الأحد 16 يناير 2022 العلوم 8:00 9:30 ساعة ونصف جميع التلاميذ مهارات مهنية 10:00 11:30 ساعة ونصف جميع التلاميذ الإثنين 17 يناير 2022 دراسات اجتماعية 8:00 9:30 ساعة ونصف جميع التلاميذ ICT 10:00 11:30 ساعة ونصف جميع التلاميذ الثلاثاء 18 يناير 2022 لغة إنجليزية 8:00 9:30 ساعة ونصف جميع التلاميذ الأربعاء 19 يناير 2022 إجازة عيد الغطاس القبطي الخميس 20 يناير 2022 رياضيات 8:00 9:30 ساعة ونصف جميع التلاميذ

بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الخامس والسادس الابتدائي يوم السبت الموافق 22 يناير 2022 لمدة خمسة أيام، حيث تنتهي يوم 26 يناير.

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جدول امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2021-2022

اليوم والتاريخ المادة الوقت الزمن ملاحظات من إلي السبت 22 يناير 2022 لغة عربية 8:00 10:30 ساعتين ونصف عشرون دقيقة للإملاء الأحد 23 يناير 2022 لغة إنجليزية 8:00 9:30 ساعة ونصف جميع التلاميذ تربية دينية 10:00 11:30 ساعة ونصف جميع التلاميذ الإثنين 24 يناير 2022 رياضيات 8:00 9:30 ساعة ونصف جميع التلاميذ الثلاثاء 25 يناير 2022 علوم 8:00 9:30 ساعة ونصف جميع التلاميذ الأربعاء 26 يناير 2022 دراسات اجتماعية 8:00 9:30 ساعة ونصف جميع التلاميذ

ووضعت وزارة التربية والتعليم ملاحظات هامة للطلاب خلال فترة الامتحانات وهي :-

استمرار الدراسة برياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث حسب الخريطة الزمينية.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنها ارتداء الكمامة وتطعيم اللجان.

إجراء امتحان المستوي الرفيع «لغة إجنبية» لمدة ساعتين بمعرفة المدرسة وتحت اشراف التوجية الفني المختص (المدارس اللغات).

التقيمات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

يتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى. عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا، ويتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021. مادة القيم واحترام الآخر (تقويم تكويني) يقيم المعلم سلول الطلاب وفق نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يحسن استتخدمها مقياس الأداء أثناء الحصص الدراسية وفق الكتاب المقرر. مواد التربية الفنية، التوكاتسو، الموسيقى، التربية الرياضية سيعتبر التلميذ ناجح عن حضوره بنسبة لا تقل عن 80% من عدد الحصص، وأقل من ذلك يعد راسبًا.

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تناولنا فى هذا التقرير جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول وكذلك جدول امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائي مع خالص التمنيات للطلاب بالنجاح والتوفيق.