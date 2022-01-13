أبرزها إعداد تصور لإعادة إعمار مناطق الصراع.. رسائل السيسى فى ختام منتدى شباب العالم

الرئيس السيسي في ختام منتدى شاب العالم:

- مصر الجديدة دولة مدنية حديثة تسعى للبناء والتنمية وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية

- مصر التي وهبها الله عبقرية المكان أصبحت نقطة التلاقي للحضارات

- نصنع التاريخ ونصيخ المستقبل ونعمل في الحاضر

- العالم في أشد الحاجة لاستنهاض العزائم وإنفاذ الإرادة للضمير البشري لتحقيق البناء والتنمية

قرارات الرئيس السيسي في ختام المنتدى:

- إعلان 2022 عاما للمجتمع المدني

- إنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة

- تكوين مجموعات من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في الإعداد لقمة المناخ بشرم الشيخ

- تكليف مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد إفريقي لمبادرات التنموية المتحققة بمصر

- تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برامج تدريبية متخصصة للشباب العربي والإفريقي

- تفعيل منصة حوار تفاعلي دائمة لشباب العالم ومصر تعرض نتائجها على مؤسسات الدولة

- تكليف إدارة المنتدى والجهات المعنية بإطلاق حملة دولية للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية

- إعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا.



أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني، وكلف إدارة منتدى شباب العالم والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.

وقال الرئيس السيسي في كلمة لدى ختام منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة بمنتدى شباب العالم اليوم، إن مصر الجديدة، هي دولة مدنية حديثة؛ تسعى للبناء والتنمية وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية.

وأضاف الرئيس السيسي أن منتدى شباب العالم بات منصة حوارية مهمة، مضيفا: "لقد كانت الأيام الماضية فرصة حقيقية لتبادل الرؤى وإيجاد حالة من الحوار الجاد البناء من أجل إقرار السلام وتحقيق التنمية المستدامة من خلال أفكار وإبداعات شباب العالم".

وأشار السيسي إلى أن الظرف العالمي المرتبط بكورونا فرض نفسه على أجندة المنتدى في ظل تساؤلات حول مصير العالم ومستقبله ومدى تأثره بتداعيات هذه الجائحة على أنماط الحياة البشرية.

وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته البالغة لمشاركته في تفاصيل هذه الحالة الحوارية المتميزة والتي كان شباب مصر والعالم في القلب منها يفتحون عبرها طاقة أمل ونور لتجاوز تلك المرحلة الدقيقة من التاريخ الانساني.

وأضاف أن منتدى شباب العالم بات اليوم منصة حوارية هامة، وأصبح تطوره- في الشكل والمضمون- أحد أهم سماته، وهي فكرة مصرية خالصة كان الحلم في ضمير شبابنا الغالي بأن يصنع هذه المنصة؛ لتكون مساحة مشاركة جامعة للبشر وملتقى للحوار الانساني، وقد تحقق الحلم وبات واقعا أمام العالم؛ "وهو ما يحتم علينا ضرورة العمل المستمر والفعال لتطوير وتحديث هذه المنصة وتحويل توصياتها لواقع ملموس".

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر، التي وهبها الله عبقرية المكان وجعل على أرضها لبنة الحضارة الأولى وتشكلت شخصيتها في التنوع والتعدد؛ فأصبحت نقطة التلاقي الجامعة للحضارات وملتقى السعي نحو إقرار السلام وإعلاء قيم المحبة والتسامح.. وقال "هنا على أرضها الطيبة المباركة اجتمعنا من أجل الإنسانية ومستقبلها".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر الجديدة التي نقدمها اليوم، هي دولة مدنية حديثة تسعى للبناء والتنمية وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية، وتمتد جهودها في البناء والإعمار إلى محيطها الإقليمي بسعي مخلص من أبنائها الذين يحملون للعالم رسالات المحبة والسلام.

وصف الرئيس السيسي، مخرجات منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة، بـ"العظيمة"، على جميع المستويات، حيث تدفقت الأفكار والرؤى من داخل أروقة المنتدى، وعلى مدار ساعات النقاش والحوار؛ تبلورت مجموعة من التوصيات.

وأعلن الرئيس جملة من القرارات بناء على نقاشات وتوصيات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم وهي: إعلان العام 2022 عاما للمجتمع المدني، مكلفا إدارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.

وقرر الرئيس السيسي تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادراتها التي أطلقتها بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسؤولة مع التوسع في إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في هذه المبادرة.

وأعلن السيسي تكليف إدارة منتدى شباب العالم، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بتكوين مجموعات من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد لقمة المناخ الـ27 المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ، مبديا ثقته بأن الشباب سيكون قادرا على إنجاح هذه القمة.

كما قرر الرئيس السيسي، تكليف رئاسة مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية؛ لتحقيق امتداد افريقي لمبادرات التنموية المتحققة في مصر، وذلك في إطار المسؤولية الاقليمية للدولة المصرية تجاه محيطها الإقليمي.

كما أعلن الرئيس السيسي، تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برامج تدريبية متخصصة للشباب العربي والأفريقي؛ لتطوير مهاراتهم لمواجهة المتغيرات الناجمة عن جائحة كورونا والصراعات الحالية وفي مقدمتها تطوير القدرات الشبابية في ريادة الأعمال والتكنولوجيا.

وقال السيسي إنه كلف إدارة منتدى شباب العالم، بتفعيل منصة حوار تفاعلي دائمة لشباب العالم وشباب مصر لتبادل الرؤى والأفكار على أن يتم عرض نتائجها بشكل دوري على مختلف مؤسسات الدولة لتمثل هذه النتائج رؤية استشرافية للدولة تجاه كل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام.

كما شملت قرارات الرئيس السيسي التي أعلنها في ختام منتدى شباب العالم، تكليف إدارة المنتدى والجهات المعنية في الدولة بإطلاق حملة دولية قوامها الشباب المصري وشباب العالم المشارك في المنتدى؛ للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية.

وقرر السيسي- كذلك- تكليف رئاسة مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسساتها ذات الصلة، بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إننا من نصنع التاريخ ونصيخ المستقبل ونعمل في الحاضر ووحده الإنسان هو القادر على البناء أو الهدم بإرادته الحرة".

ونبه الرئيس السيسي- في كلمته بختام منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة - إلى أن العالم في أشد الحاجة لاستنهاض العزائم وإنفاذ الإرادة للضمير البشري من أجل تحقيق البناء والتنمية، مطالبة بتنحية الصراعات جانبا.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية أن يدير العالم الاختلاف من أجل أن يظل هذا العالم باقيا ينبض بالحياة ومفعما بالإنسانية.

وأضاف الرئيس أن اجتماع منتدى شباب العالم جاء وفق هذه الأمور، مشددا على أن مصر تعمل من أجل ذلك وتتجرد إرادتها لضمان مستقبل أفضل لوطننا "مصر" والعالم كله، قائلا: "فحلم المصريين منذ فجر التاريخ هو بناء الحضارة الإنسانية وإقرار المحبة".

كما أكد الرئيس أن الله- سبحانه وتعالى- هو السلام العدل، متضرعا إلى الله- بكل قلب يعبد في أرجاء هذا العالم- أن يهب هذا العالم، السلام والعدل لكل البشرية، ويكلل هذه الجهود الحثيثة من أجل أن يبقى هذا العالم أكثر سلاما "يليق بنا وبأوطاننا".

وتوجه الرئيس السيسي ومعه شباب العالم- من أرض السلام والمحبة "أرض سيناء الغالية"- برسالات الحب والتآخي إلى كل العالم، مؤكدا أنه وشباب مصر قد عقدوا العزم والإرادة على بذل كل جهد من أجل رخاء البشرية.

واختتم الرئيس السيسي كلمته في ختام المنتدى بترديد عبارات "تحيا مصر.. تحيا البشرية.. يحيا شباب العالم"، فيما تفاعل معه الحضور من شباب مصر والعالم مرددين عبارات الرئيس.