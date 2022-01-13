تجديد حبس رئيس لجنة التصالحات بحى العمرانية بتهمة الرشوة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس رئيس لجنة التصالحات بحي العمرانية، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بعد توجيه له تهمة طلب رشوة نصف مليون جنيه، مقابل إنهائه ترخيص إحدى الوحدات بدائرة قسم العمرانية.

كانت البداية بتلقي إدارة مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من أحد الأشخاص "مالك عقار" مفاداه طلب المدعو "ع. م" رئيس لجنة التصالحات بحي العمرانية، رشوة قيمتها نصف مليون جنيه مقابل تقنين وضع العقار ملك المبلغ، وبعد التأكد من صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.