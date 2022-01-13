السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 فى حادث تصادم بطريق اللحوم بالبحيرة

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب اليوم الخميس أربعة أشخاص بإصابات بالغة إثر اصطدام تروسيكل بأخر في طريق اللحوم أبو المطامير بالبحيرة.

تلقى مأمور مركز شرطة أبو المطامير بلاغا من المستشفى العام بوصول كل من مكاريوس موريس غنيم ٣٧ سنة مقيم قرية اللحوم مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وعصمت رمضان عثمان ١٨ سنة مقيم  قرية اللحوم مصاب بكسر بالساق الأيمن وعلي محمد علي ٢٢ سنة مقيم قرية الحرية مصاب بإشتباه مابعد الارتجاج، وإبراهيم حسن الشافعي ٢٢ سنة مقيم قرية الحرية باشتباه مابعد الارتجاج إدعاء حادث سير.

بالانتقال والفحص وسؤال المصابين قرروا وقوع اصطدام تروسيكل بآخر بطريق قرية اللحوم أبوالمطامير ما تسبب فى إصابتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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