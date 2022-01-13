الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس نائب رئيس حى العمرانية لاتهامه بتلقى رشوة 15 يومًا

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق حبس نائب رئيس حي العمرانية 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بتلقي مبالغ مالية "رشوة" مقابل إنهاء إجراءات التصالح لـ10 وحدات سكنية بالعقار الخاص بأحد المواطنين.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مباحث الأموال العامة بالجيزة، بلاغا من أحد المواطنين بطلب رئيس لجنة المصالحات بحي العمرانية مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات التصالح لـ10 وحدات سكنية بالعقار الخاص به.

وشكل فريق بحث أسفرت جهوده عن التأكد من صحة الواقعة، وأن عضو لجنة المصالحات بأحد الأحياء بالجيزة له معلومات جنائية، استغل موقعه الوظيفي، وطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات التصالح للوحدة السكنية الواحدة من أصل 10 وحدات بالعقار المملوك للمبلغ.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبط المتهم حال تلقيه مبلغ الرشوة بجهة عمله، رفقة آخر، موظف عام رئيس اللجنة الخاصة بالبت في المصالحات بذات الجهة، بحيازتهما مبلغا ماليا، كمقدم من مبلغ الرشوة المتفق عليه، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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