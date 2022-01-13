الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

السيسى يكشف سبب لجوء مصر لمجلس الأمن فى أزمة سد النهضة

جريدة الدستور

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أزمة سد النهضة، كنا نهدف إلى الوصول لاتفاق حول كمية المياه، وعندما استمرت سنة واثنين وأربعة ولم نصل لحل والموقف الإثيوبي جامد، اضطررنا للتحرك لمجلس الأمن حتى يكون هناك قرار يؤكد لاتفاق لملء وتشغيل سد النهضة ودائما نقول التعاون أفضل.

وأضاف، خلال لقائه بالصحفيين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم، أننا ننظر بكل تقدير وإيجابية في التنمية لأشقائنا في إثيوبيا ونرجو ألا يكون على حساب المياه، لأن الدولة المصرية تعيش على شريط المياه من أسوان لإسكندرية وباقي الأرض 95% صحراوية وهذا ليس كلاما للتبرير، ولكنه واضح.

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وائل لطفي

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