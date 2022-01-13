استمرار ارتفاع الوفيات والإصابات بـ«كورونا» فى العالم

تواصل دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي فيروس (كورونا)

وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة اليوم الخميس:

في بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 5703 حالات إصابة جديدة بكوفيد و77 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 796 ألفا و743 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 31 ألفا و838 حالة حتى الآن.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 10 آلاف و46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و191 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و727 ألفا و34 والوفيات إلى 97 ألفا و928 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و537 ألفا و826 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 742 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 187 ألفا و620 حالة إصابة، في الوقت نفسه، سجلت البلاد 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2826 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 714 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 202 ألفا و473 حالة، بإجمالي وفيات 1508.

وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 228 مريضا بكوفيد تماثلوا للشفاء التام في الفترة نفسها، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 197 ألفا و703.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم الأربعاء، تسجيل 2279 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 2079 وفاة، حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 400 ألفا و434 حالة إصابة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 9122 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و13 ألفا و586 إصابة، كما سجلت البلاد 792 حالة تعافي في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 966 الفا و588 حالة، وفقًا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي المكسيك سجلت وزارة الصحة في البلاد 44 ألفا و187 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و214 ألفا و253 حالة، كما سجلت 190 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 300 ألف و764 حالة.

وفي باكستان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3019 إصابة جديدة بالفيروس و5 وفيات خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليون و312 ألفا و267 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و992، حسب ما أظهرته البيانات الرسمية.

وسجلت كوريا الجنوبية 4167 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 391 إصابة واردة من الخارج، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 679 ألفا و30 حالة إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما تم تسجيل 44 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6210 حالات.

أما عن الصين، فقد قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 104 ألاف و379 إصابة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8167 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و300 ألف و457 حالة والوفيات إلى 21 ألفا و889 حالة.

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5326 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 979 ألفا و235 حالة والوفيات إلى 14 ألفا و359 حالة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 346 ألفا و811 حالة والوفيات إلى 8014 حالة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3684 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و798 ألفا و917 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة “فري مالاي توداي” الماليزية.

كما تم تسجيل 15 وفاة إضافية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 31 ألفا و738 .

وفي تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم، تسجيل 65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا 51 حالة منها واردة من الخارج ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17 ألفا و625 إصابة، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 851 وفاة، حسبما ذكر موقع تايوان نيوز التايواني.

أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية أنه تم تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 14 ألفا و887 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس حالتين، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 1035 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 13 ألفا و800 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية أنه تم تسجيل 34 ألفا و21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و92 ألفا و409 حالات.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت صحيف "فلبين ستار" الفلبينية- بأنه تم تسجيل 82 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 52 ألفا و736 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الفلبين بلغ 237 ألفا و387 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونين و802 ألفا و286 شخصا، وذلك بعدما تعافى 4694 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.

وسجلت جمهورية التشيك 11 ألفا و452 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس أن هذه الحصيلة تمثل ارتفاعا بأكثر من النصف عن اليوم ذاته من الأسبوع الماضي.. مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات عقب إصابتهم بالفيروس، انخفض ويعد في أدنى مستوياته منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وفي اليابان، سجلت وزارة الصحة 12 ألفا و243 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلا عن 5 حالات وفاة.

ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في اليابان حتى الآن إلى مليون و791 ألفا و70 حالة، بينما تبلغ حصيلة الوفيات 18 ألفا و412 حالة.

وفي بوليفيا، سجلت السلطات الصحية 14 ألفا و63 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و47 حالة وفاة.

وبأحدث حصيلة يصل إجمالي حالات الإصابة بالمرض في بوليفيا إلى 711 ألفا و299 حالة، وتبلغ الوفيات 20 ألفا و103 حالات.

وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 805 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19، و7 حالات وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 122 ألفا و241 حالة، فضلا عن 471 حالة وفاة، حسب صحيفة «ذا لواتيات تايمز» المحلية.

وفي هندوراس، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 357 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة.

وبأحدث حصيلة يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 382815 حالة، وتبلغ الوفيات 10 آلاف و450 حالة.

وفي المجر، سجلت السلطات الصحية 9216 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و81 حالة وفاة.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في المجر إلى مليون و318 ألفا و93 حالة، وتبلغ الوفيات 40 ألفا و164 حالة.

وفي ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 4 آلاف و51 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، و19 حالة وفاة.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في ليتوانيا إلى 555 ألفا و971 حالة، بينما تبلغ الوفيات 7 آلاف و603 حالات.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 2848 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بالإضافة إلى 47 حالة وفاة.

وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى 872 ألفا و511 حالة، وبلغ عدد الوفيات حتى الآن 17 ألفا و128 حالة، حسب صحيفة «ذا سلوفاك سبكتاتور».

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 ألفا و852 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، و16 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض وصلت حتى الآن إلى مليون و394 ألفا و599 حالة، بينما بلغت الوفيات 13 ألفا و898 حالة.

وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 6855 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك تصل حصيلة الإصابات بكوفيد-19 إلى 512 ألفا و793 حالة، ويبلغ إجمالي حالات الوفاة 5685 حالة.

وفي فنلندا، سجلت وزارة الصحة 14 ألفا و277 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و12 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 وصل حتى الآن إلى 361 ألفا و553 حالة، بينما تبلغ حصيلة الوفيات 1700 حالة.

وفي إستونيا، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 2438 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، و4 حالات وفاة.

وبذلك تصل حصيلة الإصابات بالفيروس في إستونيا إلى 260 ألفا و396 حالة، بينما تبلغ الوفيات 1967 حالة.

وفي لاتفيا، سجلت السلطات الصحية 2566 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة.

وبأحدث حصيلة، يصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في لاتفيا إلى 295 ألفا و961 حالة، وتبلغ الوفيات 4700 حالة.

وفي أوغندا، سجلت السلطات الصحية 591 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، فضلا عن 8 حالات وفاة.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بالمرض في أوغندا إلى 156 ألفا و637 حالة، وتبلغ الوفيات 3378 حالة.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 28 ألفا و291 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و958 ألفا و719 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 177 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 34 ألفا و964 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /في إن إكسبرس/ الفيتنامية.

وفي إسرائيل أعلنت وزارة الصحة اليوم عن 48 ألفا و95 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و636 ألفا و179 حالة وبلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و290 حالة، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية. وارتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى مليون و396 ألفا و395 حالة.

وفي ميانمار، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 532 ألفا و553 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حالتي وفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 19 ألفا و297 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة «إلفن ميانمار» المحلية.

وتعافى على مدار أمس، 334 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 510 آلاف و806 أشخاص.