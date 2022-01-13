الرئيس السيسي: وضع معايير صارمة وجيدة جدًا لإقامة دور رعاية الأيتام

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم "وضع معايير صارمة وجيدة جدا لإقامة دور رعاية الأيتام”، مضيفًا:"وعندما قارنا بين بيئة اجتماعية ودار رعاية مهما كانت جودتها رأينا أن الرعاية داخل أسرة وكفالتها يتيم أو يتمية يعطي مناخًا إيجابيًا أكثر بكثير مما يتم تقديمه في دور الرعاية".

جاء ذلك خلال فقرة أسئلة عقب ختام جلسة “شركاء التنمية”، بمنتدي شباب العالم.

وحول مؤتمر المناخ القادم الذي ستستضيفه مصر، قال الرئيس السيسي:"إننا نعد للمؤتمر بشكل جاد منذ أن كنا في جلاسكو، ونتحرك كمؤسسات وكدولة بما تعنيه هذه الكلمة. عندما يعقد المؤتمر سنكون جهزنا وعملنا كل ما يمكن عمله من أجل نجاحه"، لافتًا إلى أن “الشباب سيكونوا ضمن منظومة عمل مؤتمر المناخ وأحد مكونات نجاحه وسيكون صوتهم مسموعا”.

وردا على سؤال بشأن الصناعات المشتركة مع مصر، لفت الرئيس السيسي إلى أنه تم بذل جهد كبير بهذا الشأن وأنه التقى بمسئولي الشركات الكبرى في جميع زياراته الخارجية، متابعًا:"إننا مستعدين لتقديم التسهيلات اللازمة في مصر ولدينا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهي تطل على البحر المتوسط بمساحة حوالي 60 مليون متر، وهناك أيضا في منطقة السخنة بمساحة حوالي 250 مليون متر".

وواصل الرئيس السيسي:"ونحن جاهزون بتشريعات خاصة بالمنطقة الاقتصادية لكي تجذب الشركات للعمل في مصر. والدولة على استعداد للدخول في شراكة مع القطاع الخاص بالنسب التي ترغبون فيها".

وقال الرئيس السيسي إن :"الشركات الصناعية الكبيرة لها سياستها ودراستها المختلفة التي تحدد بمقتضاها خريطة تواجدها في العالم، ونحن باختصار شديد لا نُريد أحد يحضر عندنا ونأخد شيء دون إرادته، بل نعمل في إطار من الاحترام الكامل لالتزامتنا والذي سنلتزم به مع هذه الشركات إذا رغبت العمل في مصر وكل الدعم لها".

وأضاف:"وأرى أن من ضمن الآثار التي ترتبت على كوفيد 19، أن خريطة تواجد الشركات في العالم يمكن أن تتغير بعض الشئ نتيجة الواقع الذي تشكل نتيجة الجائحة في أوروبا ودول أخرى، وأتصور أن هذا سيمنحنا فرصة يمكن استغلالها، ونحن على أتم الاستعداد لأن نلبي كل الالتزامات التي ترغب بها تلك الشركات للعمل في مصر والبيئة التشريعية الموجودة تحقق لهم هذا الأمر".

