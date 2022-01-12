«الأزهر للفتوى» يستقبل وفد برلمان طلائع القاهرة ضمن «نور فكرك.. ابن وعيك»

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بمقر مشيخة الأزهر الشريف، وفد برلمان الطلائع والشباب الممثل لمحافظة القاهرة، والتابع لوزارة الشباب والرياضة.

ويعد هذا الفوج هو الحادى والعشرين ضمن أفواج برلمان الطلائع والشباب التي زارت مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في إطار مبادرة «نور فكرك .. ابنِ وعيك»، والتي أعلن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن تدشينها مع وزارة الشباب والرياضة بمركز التعليم الميداني التابع لوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وحاضر خلال اليوم التدريبي الشيخ معاذ عبد الرحمن شلبي، والشيخ محمود عويس، أعضاء الفتوى بمركز العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

وتحدث المحاضرون خلال اليوم التدريبي عن العديد من المفاهيم، أهمها: أهم معايير اختيار شريك الحياة، وكيفية توظيف المشاعر وإدارتها، وأهم ضوابط علاقة الرجل بالمرأة في فترة الخطوبة، وأهمية تكوين الأسر دينيًّا ومجتمعيًّا وتربويًّا.

كما تحدثوا عن الغاية من خلق الإنسان، وكيفية تعزيز اليقين والإيمان، وأهم حيل المشككين في الدين وكيفية مواجهتها بعلم وإيمان ووعي.

واستمع المحاضرون للشباب وأجابوا عن أسئلتهم واستفساراتهم، كما عُقد نشاط تفاعلي وتنافسي بين أعضاء البرلمان حصّلوا من خلاله استفادات فكرية ودينية وإبداعية.

واختتمت فعاليات اليوم بجولة تفقدية داخل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وتسلم أعضاء البرلمان شهادات بحضور اليوم التدريبي للمبادرة.

جدير بالذكر أن مبادرة «نور فكرك .. ابنِ وعيك» تأتي ضمن المشاريع الجديدة التي دُشنت بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة؛ بهدف زيادة الوعي الديني والمجتمعي الصحيح، وبناء العقول بالمعرفة والعلم، وتواصل علماء الأزهر الشريف مع طلائع وشباب البرلمان، وسماع آرائهم وتساؤلاتهم حول القضايا الدينية والحياتية المختلفة.