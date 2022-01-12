العناية الإلهية تنقذ 14 راكبا.. اصطدام ميكروباص بعمود إنارة بالبدرشين

انقذت العناية الإلهية، اليوم الأربعاء، 14 راكبا داخل ميكروباص من الموت المحقق في تصادم السيارة بعمود إنارة بمنطقة البدرشين، أثناء سير الميكروباص على الطريق السريع واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

تلقيت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة ميكروباص بعامود إنارة بالبدرشين، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين أن السائق اختلت عجلة القيادة من يدية وتصادم في أحد أعمدة الإنارة بالبدرشين.

وبإجراء التحريات تبين أن الحادث وقع بقرية المرازيق- اتجاه البدرشين أمام مشروع القطار السريع، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بشرية، وتولت خدمات المرور رفع آثار الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.