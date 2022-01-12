الأربعاء 12 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العناية الإلهية تنقذ 14 راكبا.. اصطدام ميكروباص بعمود إنارة بالبدرشين

اصطدام ميكروباص بعمود
اصطدام ميكروباص بعمود

انقذت العناية الإلهية، اليوم الأربعاء، 14 راكبا داخل ميكروباص من الموت المحقق في تصادم السيارة بعمود إنارة بمنطقة البدرشين، أثناء سير الميكروباص على الطريق السريع واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

تلقيت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة ميكروباص بعامود إنارة بالبدرشين، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين أن السائق اختلت عجلة القيادة من يدية وتصادم في أحد أعمدة الإنارة بالبدرشين. 

وبإجراء التحريات تبين أن الحادث وقع بقرية المرازيق- اتجاه البدرشين أمام مشروع القطار السريع، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بشرية، وتولت خدمات المرور رفع آثار الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

العناية الإلهية ١٤ راكب ميكروباص عمود إنارة البدرشين

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وائل لطفي

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