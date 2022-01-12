وزير الطاقة السعودي: نمتلك كميات كبيرة من اليورانيوم وسنستغلها تجارياً

كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن المملكة تمتلك "كميات كبيرة من اليورانيوم"، مشيرا إلى أنهم سيقومون باستغلالها تجاريا.



وقال الوزير السعودي، خلال كلمته في مؤتمر التعدين الدولي المُنعقد بالرياض اليوم: "سنتعامل مع احتياطيات اليورانيوم بكل شفافية، وسنبحث عن الشركاء المناسبين"، مشيرا إلى أنهم جادون جادون في إنتاج الهيدروجين، والسعودية ستكون أرخص منتج لطاقة الهيدروجين النظيفة.



وأضاف: "لدينا وضع أفضل في إمكانيات النفط الصخري ونملك تقنيات نوعية للإنتاج صديقة للبيئة"، لافتا إلى أن عملية تحول الطاقة يجب أن تخضع لاعتبارات دقيقة وليس للعلاقات العامة، ولا يجب أن نتخلى عن أمن الطاقة من أجل التحول.



وتابع الوزير عبد العزيز: "أردد دائمًا تحول الطاقة يجب أن يكون محكومًا بثلاثة محاور هي ضمان أمن الطاقة، ومساعدة مليارات البشر الذين لا يحظون بالتنمية الاقتصادية والازدهار، والتغير المناخي".



وأكد الوزير السعودي على ضرورة وضع معايير لقياس الأداء لتطوير المحتوى المحلي، مشيرا إلى أن هناك فرص بـ 2.8 تريليون ريال متعلقة بالمحتوى المحلي بحلول 2030.



وتوقع الوزير السعودي ارتفاع الطلب على المعادن إلى 600%.



وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف كشف اليوم عن أن قيمة الثروات المعدنية في المملكة تقدر بأكثر من 1.3 ترليون دولار، مشيرا إلى أن المملكة تستهدف إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي بحوالي 64 مليار دولار بحلول عام .2030



وقال الوزير الخريف ، خلال افتتاح أعمال مؤتمر التعدين الدولي بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، إن "الثروات المعدنية في المملكة تضم معادن الفوسفات والبوكسيت في الشمال الشرقي، والذهب والنحاس والرواسب الأرضية النادرة في الدرع العربي غرب المملكة".



وأشار إلى أن الوزارة حققت العديد من المكتسبات، أبرزها، بدء العمل بنظام الاستثمار التعديني الجديد، وتدشين منصة "تعدين" الإلكترونية، لتوفير البيانات الجيولوجية، وتيسير إجراءات إصدار الرخص التعدينية وإطلاق قاعدة البيانات الوطنية لعلوم الأرض.



وأوضح الخريف أن عدد الرخص التعدينية، بلغت 1967 رخصة للاستطلاع، والكشف، والاستغلال لمختلف الخامات المعدنية 25% منها صدر خلال عام 2021 ".



وأفاد بأن عدد المجمعات المحجوزة ومناطق الاحتياطي التعديني بلغت431 موقعاً"، مؤكدًا أن الوزارة وضعت مستهدفات طموحة لرفع إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار، إلى 64 مليار دولار بحلول عام .2030



وتشارك 12 جهة حكومية، في مؤتمر التعدين الدولي، الذي انطلق في الرياض أمس الثلاثاء، لعرض الفرص الاستثمارية في المعرض المصاحب للمؤتمر، وذلك عبر منصة متكاملة تشمل كافة جوانب رحلة المستثمر في قطاع التعدين السعودي.