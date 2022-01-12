أمن المنافذ: ضبط 11 قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع من الجمارك

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال الـ24 ساعة الماضية، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 11 قضية وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 35 قضية، وتحرير 1325 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 280 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.