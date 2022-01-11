الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 7 سنوات لعامل و6 لشقيقته بتهمة قتل ابنة شقيقيهما المتوفي فى القليوبية

متهم
متهم

عاقبت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية فى القليوبية، المتهم "س  م"، عامل بالإسعاف، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات والسجن المشدد لمدة 6 سنوات لـ "ه  م"، ربة منزل لاتهامهما بقتل ابنة شقيقهما ضربا وصعقا بالكهرباء بمنطقة كفر مويس دائرة مركز شرطة بنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض، ومجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة. 

كانت نيابة شمال بنها الكلية بإشراف المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها قد أحالت "هانم م م" 65 سنة ربة منزل وشقيقها "سامى م م" 35 سنة مسعف إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبتهم لاتهامهم بقتل نجلة شقيقهما المتوفى صاحبة الـ 11 عاما بعد صعقها بالكهرباء وضربها وربطها من يديها ورجليها ما أدى إلى وفاتها.

كانت قد لقيت طفلة مصرعها بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية إثر تعرضها لوصلة من الضرب والتعذيب على يد عمتها وعمها "شقيقا والدها" بعد ادعائهما تأديبها لمحاولة المجنى عليها الحصول على مبالغ مالية من عمتها دون علمها، جرى نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى باستقبال طفلة صحبة عمها، متوفية إثر إصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب ووجود بعض الإصابات بالجسم مدعيا سقوطها من شرفة المنزل من الطابق الأول سكن عمتها المجاور له.

وعلى الفور جرى تشكيل فريق من البحث الجنائى بقيادة اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية وانتقل لمكان الواقعة، وبإجراء الفحص تبين أن الجثة لطفلة "أنوار م م" 11 عاما طالبة مقيمة دائرة المركز بها إصابات وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى إجراء معاينة بمكان الواقعة تبين عدم وجود آثار دماء أو ما يدل على سقوط الطفلة المتوفية بمكان الواقعة حسبما ادعى عمها.

وبإجراء التحريات من قبل الفريق البحثى وسؤال شقيقى الطفلة المتوفية أكدا أنهما مقيمان لدى عمتهم "ه م م" 65 سنة ربة منزل، بعد وفاة والدهم منذ عامين، وتركتهم والدتهم وانتقلت لموطنها "دولة الأردن" كما أن عمتهم دائمة التعدى على شقيقتهما بالضرب بقصد تأديبها واستعانت يوم الواقعة بعمهما.

بتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة على الطفلة المتوفاة أكد وجود آثار كدمات بالوجه والذراعين والظهر والساق اليمنى وجرح قطعى أعلى الحاجب ولا توجد أية كسور بالرأس أو الجسم حسبما ادعى عمها وعمتها سقوطها من علو وجرى التحفظ على عم وعمة المتوفية وبمواجتهم أقروا بارتكاب الواقعة وقيامهم بالتعدى عليه المجنى عليها بالضرب بقصد تأديبها لسرقة أموال من عمتها.

محكمة جنايات بنها عامل لسجن المشدد قتل ابنة شقيقهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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