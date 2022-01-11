«المستوردين» تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة

أشاد المهندس حمادة العجواني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزراء الداخلية والتجارة والصناعة بتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، وعدم تحرير محاضر لأصحابها، وحصر تلك المصانع لضمها لمنظومة الاقتصاد الرسمي في الدولة.

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر مؤخرا، إنه يوميا يتابع وزارة الداخلية تضبط مصانع بدون ترخيص ويحرروا لهم محاضر، ومن ثم تتحول إلى قضية، مؤكدا أن هؤلاء حاولوا العمل وإن كانت طريقتهم غير مضبوطة، وسنعمل على انضباطها.

وأكد العجواني، أهمية سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، وحصر المصانع غير الرسمية التي أنشئت خلال 5 سنوات، وضمها لأقرب منطقة صناعية لتقنين أوضاعها.

وأشار العجواني، إلى أن الدولة توسعت في إنشاء المجمعات الصناعية بجميع القطاعات الإنتاجية في ربوع مصر، مشددا على أن التوجه لتعميق التصنيع المحلي يلقى دعما كبيرا من الرئيس، كما أن التوسع في المجمعات الصناعية، في مجال الصناعات الهندسية يوفر على مصر ملايين الدولارات ويحد من استيراد العدد والآلات والماكينات الصناعية التي إن تم تصنيعها في مصر ستغطي السوق المحلية ومن ثم التصدير للخارج، وتوفر على مصر أكثر من 2.5 مليار دولار سنويا.

وأكد العجواني، أهمية إقامة مجمعات صناعية متكاملة لتوفير الوقت والجهد، فضلا عن أهمية وجود خطط استراتيجية بالصناعات التي تحتاجها مصر حتى لا تكون تلك الصناعات عشوائية لتحقيق أقصى استفادة من إقامتها، بالإضافة إلى تدشين مجمعات صناعية متكاملة مزودة بجميع الخدمات اللازمة من مبانٍ إدارية، ومراكز تدريبية، ومنشآت خدمية ولوجستية، وبنوك، ومدارس صناعية، وذلك لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.