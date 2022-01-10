الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لسائق بتهمة الاتجار فى المخدرات بطوخ

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجى نصر هلال نصر هلال، وخالد على إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات، ومحمد رضا، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لسائق، لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين، وحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش"، وطلقة من ذات العيار، بدائرة مركز شرطة طوخ.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20401 لسنة 2021 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 1984 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم "ع م م"، 26 سنة، سائق، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، أحرز بقصد الاتجار مخدر "الهيروين"، كما أحرز سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وطلقة من ذات العيار.

تعود أحداث القضية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط سائق، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزته كمية من الهيروين المخدر، وسلاح نارى "فرد خرطوش"، وطلقة من ذات العيار، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن تجارته.

وبإحالة المتهم للنيابة العامة أمرت باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، والذى ورد وأكد أنها لمخدر الهيروين، فأحالت النيابة المتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحقه.

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