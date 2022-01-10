الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الروم الكاثوليك والأرمن الأرثوذكس يحتفلون بعيد الغطاس المجيد

الكنيسة
الكنيسة

قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان، برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، إنه ترأس رئيس دير القديس باسيليوس للرهبانية الباسيلية الشويرية للروم الكاثوليك الأب نقولا الرياشي قداس عيد الغطاس في كنيسة الدير في الأشرفية، عاونه فيه الأب سليم نصار.

وأضاف أبو كسم- في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أنه بعد الإنجيل تناول في العظة معنى المناسبة، معتبرا أن "لبنان اليوم في حاجة إلى يوحنا آخر وإلى صوت يصرخ بوجه الظلم ليقول هناك حقيقة واحدة هي يسوع المسيح، فنحن مدعوون إلى أن نكون أحرارا لأن يسوع المسيح دعانا إلى ذلك".

ودعا إلى "تجديد مواعيد معموديتنا في هذه الليلة المباركة، فالمياه المقدسة بإمكانها أن تنظف قلوبنا وضمائرنا وبيوتنا وعائلاتنا، لأنها ترمز إلى حضور الله بيننا".

كما ترأس مطران إيبارشية دمشق وتوابعها للأرمن الأرثوذكس، أرماش نالبنديان، قداس عيد الميلاد في كنيسة القديس سركيس، عاونه فيه الأب الأرشمندريت كابرييل سركيسيان، في حضور السفير الأرميني في دمشق ديكران كيفوركيان وعدد من مطارنة الكنائس في دمشق وممثلي الجمعيات الخيرية والثقافية الأرمنية وحشد كبير من أبناء الطائفة، وخدمت القداس جوقة التراتيل التابعة للكنيسة.

بعد الإنجيل، تلا نالبنديان عظة الكاثوليكوس كاريكين الثاني كاثوليكوس، والتي تقرأ في جميع الكنائس الأرمنية في كل أنحاء العالم، تحدث فيها عن المعاني السامية التي يحملها عيد الميلاد.

ودعا نالبنديان المؤمنين إلى "الاقتداء بالسيرة الجليلة التي كرسها السيد المسيح في نقله رسالة السماء إلى الأرض كنموذج رائع للفداء في سبيل خلاص البشرية من رجس الخطايا وتعميم مبادىء المحبة والخير والعدل والسلام بين الناس"، وتحدث عن "الفضائل المرتبطة بالعيد المجيد وأولاها الخلاص والتواضع".

ابو كسم الاب عبدو ابو كسم عبدو ابو كسم

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف دليل براءة «الإبراشى» من القبض على محمود شعبان (فيديو)

الرئيس السيسى: مصر من الدول الأقل إصابة بفيروس كورونا

تشييع جثمان وائل الإبراشي من مسجد الشيخ سالم بالدقهلية

رسالة نارية من المفتى للشامتين فى وفاة تهانى الجبالى والإبراشى

«كورونا تحدٍ عظيم وقدمنا مبادرات للعمالة المؤقتة».. رسائل الرئيس السيسى فى منتدى شباب العالم

رئيس صرف صحى الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير محطة «11 شرق»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

الرئيس السيسى يشهد الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم

جنازة مها أبو عوف

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تنظر فى نزاع قانونى بين نتنياهو وألمرت

4 ملايين إسرائيلى قد يصابون بكورونا فى الموجة الراهنة

إصابة وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بكورونا