الروم الكاثوليك والأرمن الأرثوذكس يحتفلون بعيد الغطاس المجيد

قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان، برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، إنه ترأس رئيس دير القديس باسيليوس للرهبانية الباسيلية الشويرية للروم الكاثوليك الأب نقولا الرياشي قداس عيد الغطاس في كنيسة الدير في الأشرفية، عاونه فيه الأب سليم نصار.

وأضاف أبو كسم- في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أنه بعد الإنجيل تناول في العظة معنى المناسبة، معتبرا أن "لبنان اليوم في حاجة إلى يوحنا آخر وإلى صوت يصرخ بوجه الظلم ليقول هناك حقيقة واحدة هي يسوع المسيح، فنحن مدعوون إلى أن نكون أحرارا لأن يسوع المسيح دعانا إلى ذلك".

ودعا إلى "تجديد مواعيد معموديتنا في هذه الليلة المباركة، فالمياه المقدسة بإمكانها أن تنظف قلوبنا وضمائرنا وبيوتنا وعائلاتنا، لأنها ترمز إلى حضور الله بيننا".

كما ترأس مطران إيبارشية دمشق وتوابعها للأرمن الأرثوذكس، أرماش نالبنديان، قداس عيد الميلاد في كنيسة القديس سركيس، عاونه فيه الأب الأرشمندريت كابرييل سركيسيان، في حضور السفير الأرميني في دمشق ديكران كيفوركيان وعدد من مطارنة الكنائس في دمشق وممثلي الجمعيات الخيرية والثقافية الأرمنية وحشد كبير من أبناء الطائفة، وخدمت القداس جوقة التراتيل التابعة للكنيسة.

بعد الإنجيل، تلا نالبنديان عظة الكاثوليكوس كاريكين الثاني كاثوليكوس، والتي تقرأ في جميع الكنائس الأرمنية في كل أنحاء العالم، تحدث فيها عن المعاني السامية التي يحملها عيد الميلاد.

ودعا نالبنديان المؤمنين إلى "الاقتداء بالسيرة الجليلة التي كرسها السيد المسيح في نقله رسالة السماء إلى الأرض كنموذج رائع للفداء في سبيل خلاص البشرية من رجس الخطايا وتعميم مبادىء المحبة والخير والعدل والسلام بين الناس"، وتحدث عن "الفضائل المرتبطة بالعيد المجيد وأولاها الخلاص والتواضع".