الثلاثاء 11 يناير 2022
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الدين لله

أستاذ بجامعة الأزهر يوضح فضل قراءة سورة الملك قبل النوم

فضل قراءة سورة الملك
فضل قراءة سورة الملك

قال الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين بأسيوط جامعة الأزهر، إن قراءة سورة الملك كل ليلة قبل النوم تمنع عن صاحبها عذاب القبر، وهذا ثابت بالأحاديث النبوية.

وأضاف في رده على سؤال ورد إليه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،  أن السنة النبوية وضعت العديد من التحصينات التي يقولها المسلم قبل النوم، لحمايته من وساوس إبليس، والشياطين، ومن بينها سورة الملك. 

وأشار إلى أن الأحاديث التي وردت في فضل قراءة سورة الملك قبل النوم ما جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك". جاء في سنن الترمذي وحسنه ج 8 ص 162، ورواه أحمد وأصحاب السنن وهو حديث حسن. 

واستشهد أيضًا بما جاء عن عبد الله بن مسعود قال: "من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر"، وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطيب ). 

وتابع: من الأحاديث التي تدل على فضل قراءة سورة الملك قبل النوم ما جاء عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال “يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه  فتقول رجلاه ليس لكم علي ما قبلي سبيل، كان يقوم يقرأ بي سورة الملك، ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه، فيقول: ليس لكم علي ما قبلي سبيل كان يقرأ بي سورة الملك، ثم يؤتى رأسه، فيقول: ليس لكم علي ما قبلي سبيل، كان يقرأ بي سورة الملك قال: فهي المانعة تمنع من عذاب القبر”. 

وقال مرزوق:"يتضح لنا مما سبق أن قراءة سورة الملك كل ليلة يمنع الله تعالى بها عن صاحبها عذاب القبر، بالإضافة إلى ثواب التلاوة كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فحافطوا على هذا التحصين العظيم كل ليلة مع التحصينات الليلية السابقة".

الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين بأسيوط جامعة الأزهر قراءة سورة الملك النوم موقع التواصل الاجتماعي السنة النبوية ابي هريرة

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