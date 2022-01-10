الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تسترد جزءًا من خسائر أمس.. وصعود جماعى للمؤشرات بالمستهل

البورصة
البورصة

استردت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية جزءًا من خسائرها أمس الأحد، في مستهل تعاملات اليوم الإثنين– ثاني تعاملات الأسبوع، بدعم من عودة عمليات الشراء الاستباقية في أسهم منتقاة بالسوق، خاصة الكبرى منها وذات الأوزان النسبية العالية.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.07%، ليصل إلى مستوى 11987 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة بلغت 0.1%، ليصل إلى مستوى 2155 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة  بنسبة 0.1%، ليصل إلى مستوى 14325 نقطة، رغم التراجع الذى أصاب مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.23%، ليصل إلى مستوى 4739 نقطة.

كما ارتفعت المؤشرات الثانوية بالسوق، حيث صعد المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.3%، ليصل إلى مستوى 2314 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة بلغت 0.26%، ليصل إلى مستوى 3377 نقطة.

 

 

 

 

 

 

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