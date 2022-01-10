وفقا للخبراء .. كيف تعزز مناعتك للحماية من الفيروسات والبكتيريا؟

كما تعلم، فإن العالم اليوم يكافح ضد تفشي الفيروس الذي جعلنا نتساءل جميعًا، هل مناعة قوية بما فيه الكفاية؟ لتعزيز الجسم وتساعد على محاربة أي فيروس والبكتيريا، ونحن بحاجة إلى أن نتعلم كيفية تعزيز الجهاز المناعي والبدء في دمج الأطعمة تعزيز المناعة ، والمشروبات.

ويقول الأطباء دائمًا إن الحل الأول والأمثل هو مناعة الجسم إنه خط الدفاع الذي يحارب الفيروسات والبكتيريا ويحافظ على سلامتنا لسوء الحظ ، لا يتمتع الكثير منا بأجهزة مناعة قوية بسبب نمط حياتنا وعاداتنا وسوء التغذية.

لذا إليك طرق مختلفة لتقوية جهاز المناعة لمساعدة الجسم على محاربة البكتيريا والفيروسات وفقا لموقع “ fustany ”

أغذية لتقوية جهاز المناعة

1. البرتقال واليوسفي والليمون: تحتوي ثمار الحمضيات على كميات كبيرة من فيتامين سي، الذي يلعب دورًا مهمًا في مساعدة جهاز المناعة لدينا.

2. الفلفل الأحمر: يحتوي على ضعف كمية فيتامين سي الموجودة في البرتقال لذا تأكد من إضافته إلى السلطىة.

3. الثوم: له خصائص تعزيز المناعة تأتي من حقيقة أنه يحتوي على تركيز كبير من المركبات النشطة بيولوجيا مختلفة.

4. الدواجن: غنية بفيتامين B6 الذي يلعب دورًا رئيسيًا في التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم، كما يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء.

5. الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى الثيوبرومين، والتي قد تساعد جهاز المناعة من خلال حماية خلايانا من الجذور الحرة.

6. الأسماك الدهنية: غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، فهي تحمي الجسم من البكتيريا المسببة لالتهاب المفاصل.

7. اللوز: يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن الضرورية، مثل فيتامين هـ، والألياف ، والمغنيسيوم ، وكلها تلعب دورًا مهمًا في تقوية جهاز المناعة.

8. الزبادي: يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين د الذي يقوي المناعة.

مشروبات لتقوية جهاز المناعة

1. الزنجبيل: وهو ممتاز لمحاربة البكتيريا والفيروسات التي تصيب الحلق.

2. الشاي الأخضر: يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تقوي مناعة الجسم ضد البكتيريا والفيروسات.

3. عصير التفاح والجزر والبرتقال: قد لا يكون هذا أفضل ما في الأمر ، ولكنه يحتوي بالفعل على قيمة غذائية عالية. يحتوي على فيتامين أ ، ب 6 ، ج ، بالإضافة إلى حمض الفوليك والبوتاسيوم.

4. عصير الطماطم: يعلم الجميع أهمية فيتامين أ وفيتامين ج في تقوية جهاز المناعة وهذا يشمل كلا من الحديد وكذلك الحديد.

5. عصير البطيخ: هذا عصير خاص لأنه لذيذ. إنه محبوب من قبل الناس من جميع الأعمار ويمكن للجميع الموافقة على ذلك كما أنه يحتوي على فيتامين أ وج ، بالإضافة إلى الزنك والمغنيسيوم.

6. عصير الفراولة والكيوي: مشروب آخر لذيذ ومغذي يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جهاز المناعة لدينا.

فيتامينات لتقوية جهاز المناعة

يمكنك أيضًا تناول بعض أقراص الفيتامينات والمعادن لتقوية مناعة الجسم ولكن دائمًا استشر طبيبك أولاً قبل تناول أي شيء. هناك

1. أقراص فيتامين سي

2. أقراص فيتامين د

3. أقراص الزنك

نصائح أخرى لزيادة المناعة:

توقف عن التدخين

تجنب شرب الكحول.

حاول أن تقلل من تناول الكافيين بشكل مفرط.

احصل على قسط كافٍ من النوم (8 ساعات على الأقل).

اغسل يديك بشكل صحيح باستمرار .