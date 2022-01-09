الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل أوقاف الإسكندرية: حصر ميداني للملحقات الخاصة بالمساجد للحفاظ على المال العام

وكيل وزارة الأوقاف
وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية

أكد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، على ضرورة عمل حصر ميداني للملحقات الخاصة بالمساجد وما يتبع الأوقاف من منشاَت وتحديث السجلات الخاصة بذلك للحفاظ على ممتلكات الأوقاف من المال العام.

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وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، بأعضاء اللجنة الفرعية للخدمات الإسلامية والاجتماعية بأوقاف الإسكندرية.

وأضاف خلال اللقاء أن واجبنا جميعًا هو الحفاظ على ممتلكات الأوقاف وأموالها، لأنها من المال العام وأنه لن يتهاون مع أي مقصر، وأنه سيثيب المجتهد، كما وجه الشئون القانونية بالمديرية بالمتابعة لتنفيذ التوجيهات التي وجه إليها خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة الفرعية وشئون العاملين وجميع الأقسام التي اجتمع بها، مؤكدًا على الضرب بيد من حديد على يد كل مقصر أو كسول أو مهمل بتوقيع أقصى العقوبات حال المخالفة أو التقصير.      

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وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية

 

وفي السياق، قام وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم بالمرور على إدارة شرق في إطار خطته المرورية وتستهدف المرور على جميع الإدارات الفرعية للوقوف على سير العمل بالإدارة.

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وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية

ونبه على ضرورة استكمال جميع الملفات الخاصة بالأئمة والعمال وتحديثها بشكل مستمر كما نبه على متابعة المساجد بشكل دوري ومستمر.

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وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية
الأوقاف الإسكندرية حصر ميداني بأوقاف الإسكندرية الادارات الفرعية الملفات الخاصة بالأئمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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