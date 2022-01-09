محافظ الجيزة يتابع رصف عدد من المحاور بالبدرشين والحوامدية ومنشأة القناطر والعمرانية

تنفذ محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير لعدد من الشوارع الحيوية، لتسهيل حركة سير المواطنين، في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة منشأة القناطر في تنفيذ أعمال رصف طريق سقارة السياحي ونسب الإنجاز به، بالإضافة إلى إزالة البروز والتعديات لتوسعة شارع المحكمة القديمة بمدينة البدرشين، وذلك استعدادا لرصفه، إلى جانب متابعة أعمال توسعة وإزالة التعديات بشارع عباس عناني، وذلك استكمالا لمخططات الرصف والتطوير التي يشهدها عدد من القطاعات بنطاق مركز البدرشين خلال العام المالي الجاري.

كما تابع محافظ الجيزة أعمال إزالة التعديات والتوسعة وإنشاء القواعد الخرسانية لأعمدة الإنارة بشارع النزهة بمدينة الحوامدية؛ تمهيدا لرصف وتطوير الطريق، إلى جانب وضع طبقة الرصف الرابطة بشارع الجمهورية.

وتابع المحافظ مركز ومدينة منشأة القناطر في تنفيذ أعمال وضع الطبقة السطحية من الأسفلت بشارع المدرسة الثانوية بالمدينة والشوارع الخلفية بمدينة الأحلام، كما اطلع على نسب تنفيذ عدد من مشروعات الرصف بحي العمرانية، والتي شملت تنفيذ الطبقة الأسفلتية السطحية بشارع صبحي المحامي، واستئناف أعمال الرصف بشارع الهنيدي، والانتهاء من فرد الطبقة الأسفلتية السطحية بشوارع السادات وعمرو بن أبي ربيعة، في إطار تنفيذ أعمال الرصف والتطوير لعدد من متفرعات شارع الأهرام.

أعمال رصف وتطوير لعدد من الشوارع الحيوية

أعمال رصف وتطوير لعدد من الشوارع الحيوية

أعمال رصف وتطوير لعدد من الشوارع الحيوية

أعمال رصف وتطوير لعدد من الشوارع الحيوية