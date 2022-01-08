الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بالاعتداء على فريق مسلسل «حلم الأسمرات»

الفنانة صابرين
الفنانة صابرين

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس اثنين من المتهمين فى واقعة الاعتداء على فريق عمل أحد الأعمال الدرامية (مسلسل حلم الأسمرات) وسرقتهم خلال تصويرهم مشاهد من العمل بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بضبط وإحضار باقى المتهمين الهاربين.

وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستمعت النيابة العامة لأقوال العاملين بالعمل والذين أفادوا، أنهم تعرضوا بالسب والقذف من قبل المتهمين والاعتداء بالضرب خلال تصوير عمل درامي بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

وتابع المجنى عليهم، أن المتهمين استولوا على الكاميرا الخاصة بطاقم التصوير.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط اثنين من المتهمين وإعادة كاميرا التصوير "المستولى عليها"، وتسليمها لطاقم العمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعرضت أسرة مسلسل حلم الأسمرات للفنانة صابرين، لهجوم من قبل بعض الأشخاص بهدف فرض أموال عليهم مقابل التصوير وبعد رفض الإنتاج حاولوا الاعتداء عليهم وسرقة الكاميرات.

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وائل لطفي

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