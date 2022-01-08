ضبط 3 أطنان كحول داخل مصنع دون ترخيص بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدى الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين، حملات تموينية على الأسواق بمركزي "الرحمانية - كفر الدوار" أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع الكحول والمطهرات والكمامات يعمل بدون ترخيص وضبط بداخله، ٣ أطنان كحول وماء مقطر ومواد خام مجهولة المصدر مستخدمة بالتصنيع و١٨٧٥٠ كمامة و ٢٢٨٨ زجاجة كحول سعة لتر كمنتج نهائى.

وقامت الحملة بضبط آلاف العبوات الفارغة المعدة للتعبئة وآلاف الاستيكرات المعدة للصق وماكينة لحام يتم استخدامها فى التعبئة والتصنيع، وتم ضبط تاجر تمويني قام بالتصرف فى كمية من السلع التموينية بمقدار 1800 جنيه عن طريق بيعها بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، وتاجر آخر قام بتجميع سلع تموينية مدعمة بـ١١٠٠ جنيه من السوق السوداء.