السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار العملات اليوم في البنوك السبت 8 يناير 2022

عملات
عملات

أسعار العملات يوم السبت.. يبحث العديد عبر محرك البحث "جوجل" عن  مختلف أسعار العملات اليوم السبت الموافق ٨ يناير ٢٠٢٢، حيث تشهد أسعار العملات اليوم  السبت استقرارًا كبيرًا  أمام الجنيه المصرى  مقارنة بالأيام السابقة، وذلك لعدم وجود تعاملات داخل البنوك المصرية خلال الإجازة الرسمية بالبنوك العاملة بمصر، حيث وصل  سعر الدولار 15.64 جنيه للشراء، و 15.74جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو  17.63 للشراء، 17.83 جنيه للبيع  وفقا لتحديثات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات اليوم السبت ٨ يناير ٢٠٢٢

حيث أعلن البنك المركزي المصري مسبقا  بمناسبة عيد الميلاد المجيد، إنه سيتم توقف العمل  بجميع البنوك العاملة في مصر اليوم الجمعة، على أن يتم استئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق 9 يناير 2022. 


فى هذا التقرير، تستعرض "الدستور"  أسعار العملات اليوم السبت 8 يناير 2022.


سعر الدولار 


يشهد  سعر الدولار اليوم استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، بينما و15.7٤ جنيها للبيع.

سعر اليورو الأوروبى 

لقد وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم ، ليسجل  17.63 للشراء، 17.83 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

وصل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى  إلى  21,١٥  جنيه للشراء، 21.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، يثبت عند  4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك فيما يتوافق مع  آخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم السبت 8-1-2022

سعر الدينار الكويتي اليوم

يصل  سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري وسجل 49.54 جنيه للشراء، و 52 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم أسعار العملات البنك المركزي المصري سعر اليورو الأوروبي سعر الدولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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