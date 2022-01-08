سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم السبت 8-1-2022

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والخاصة، خلال فترة التعاملات اليوم السبت رغم انخفاض السعر بمعدل قرشين فقط، حيث بلغ 15.72 جنبه، وذلك في ظل متابعة يومية من البنك المركزي المصري لمعدلات أسعار الصرف لاستمرار إستقرار وتوازن السوق المصرفية، سواء في فروع البنوك بالمحافظات أو شركات الصرافة.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع تحديث يومى

فى السياق، كشفت التعاملات استمرار معدلات السحب الطبيعية على مختلف العملات الأجنبية، مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في مختلف فروع البنوك الحكومية والاستثمارية بأنحاء الجمهورية، خاصة مع قدرة البنوك على توفير كميات الدولار اللازمة لاحتياجات العملاء يومياً.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالاضافة إلى ذلك، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، السبت، عند مستوى 15.65 جنيه للشراء 15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.66 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وايضا سجلت شاشات التداول في فروع البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كذلك كشف تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15.66 جنيه للشراء بينما سجل 15.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.66 جنيه للشراء 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وأيضا بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.76 جنيه للبيع اليوم.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

كذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.66 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي النهاية شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء استقرار عند 15.65 والبيع عند 15.76 جنيه خلال التعاملات، في بنك بلوم