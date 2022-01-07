الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع ربة منزل فى مشاجرة بين عائلتين بكفر الشيخ

جثة
جثة

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الجمعة، أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصاباتها بـ«شومة» على الرأس، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الكفر الجديد التابعة لمركز كفر الشيخ، بسبب خلافات بينهما.

كان اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى بلاغاً من العميد عماد جلال، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الكفر الجديد، مستخدمين «شوم».

وجه اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

انتقل المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، ومعاونيه، تبين من التحريات وأقوال الشهود، نشوب مشاجرة قبل الحادث بأيام إثر خلافات الجيرة بين العائلتين، وتجددت يوم الواقعة المشاجرة، ما أدى إلى إصابة «وفدية.ا.م» 52 عامًا، ربة منزل، مقيمة بدأت العنوان، بجروح واشتباه ارتجاج فى المخ، وجرى نقلها لمستشفى كفرالشيخ العام لتلقي العلاج، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متاثرة بجراحها عقب دخولها المستشفي فترة وجيزة.

تحرر المحضر اللازم، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن، وتولت التحقيق.

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