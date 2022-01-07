الجمعة 07 يناير 2022
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محافظات

ماذا قدمت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية خلال 2021؟

جريدة الدستور

استعرض المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية، تقريراً عن إنجازات عام 2021،  أوضح أنه جرى الانتهاء من تطهير جميع الترع بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 25 مليون لأطوال 2700 كيلو متر لضمان نظافة المجاري المائية وسهولة وصول المياه إلى نهايات الترع، وتطهير شبكة الصرف الصحي المكشوف والمغطى بتكلفة 30 مليون جنيه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري بالمحافظة بما يمثل ثلث الحصة المائية، بالإضافة إلى الانتهاء من عمل الصيانة اللازمة لمحطات الخلط الوسيط بعدد 120 محطة بنطاق المحافظة.

وقال اللبان، إنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد 5 كباري على المصارف بتكلفة 7 ملايين جنيه، وإحلال وتجديد 5 كباري سيارات على ترع (المناجاة - الصدقة - تانيس - بدران) بتكلفة 4 ملايين و700 ألف جنيه، و إحلال وتجديد كوبري عند مصب ترعة الوادي الشرقي بتكلفة 5 ملايين و300 ألف جنيه.

وتابع، أنه تم تأهيل كوبري غيته وكوبري العباسة على ترعة الإسماعيلية بتكلفة 8 ملايين جنيه، والانتهاء من تأهيل 15 ترعة بنطاق المحافظة وجاري استكمال أعمال تأهيل 123 ترعة بأطوال 428 وبتكلفة مليار و400 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 63 %

أضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية أنه تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري بمركز الحسينية جاري تنفيذ أعمال تأهيل عدد 23 ترعة بمركز الحسينية بإجمالي أطوال 80 كم وبتكلفة 300 مليون جنيه لخدمة زمام 38 ألف فدان كمرحلة أولى، حيث بلغت نسبة التنفيذ 41%، وسوف تستكمل الخطة في المرحلة الثانية ليصل إجمالي عدد الترع إلى 37 ترعة بإجمالي أطوال 139 كم وبتكلفة 577 مليون جنيه لخدمة زمام 60 ألف فدان أرض زراعية، لافتا إلى أنه جاري تنفيذ إحلال وتجديد 13 كوبري علي الترع والمصارف بمركز الحسينية.

الصرف الصحي ازمة الشرقية المركزى سيارات محطات فدان محطة زراعية مهندس خطة

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