رئيس وزراء بريطانيا يهاجم الماضي الاستعماري لبلاده

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، أن بلاده عليها مقاومة الجهود الرامية إلى تقديس ماضيها الاستعماري بعد تبرئة 4 متظاهرين من تهم جنائية لإسقاطهم تمثال لتاجر رقيق سيء السمعة.

وامتنع جونسون عن التعليق على تفاصيل حكم هيئة المحلفين الصادر الأربعاء الماضي، والمتعلق بهجوم في 2020 على تمثال إدوارد كولستون خلال احتجاج حياة السود مهمة في مدينة بريستول الغربية.

وقال جونسون للصحفيين، إن ما أود قوله إنني أشعر أن لدينا إرثا تاريخيا معقدا من حولنا ويعكس تاريخنا بكل تنوعه سواء في الخير أو الشر، ما لا يمكنك فعله هو البحث بأثر رجعي عن تغيير تاريخنا أو تعديله.

واعترف المتهمون الأربعة بالمشاركة في الاحتجاج الذي شهد إسقاط تمثال تاجر الرقيق عند ميناء بريستول في ذروة الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في يونيو 2020.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه سيتم إلغاء فحص PCR ما قبل المغادرة للمسافرين إلى إنجلترا، وسط تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت الحكومة البريطانية أنه سيتم تخفيف قواعد الاختبار للأشخاص المسافرين إلى إنجلترا، مبينة أنه اعتبارا من يوم الجمعة، لن يضطر المسافرون الملقّحون بالكامل القادمون إلى إنجلترا إلى إجراء اختبار PCR قبل السفر.

وابتداءً من الأحد، بدلا من إجراء اختبار PCR في اليوم الثاني من الوصول، يمكنهم إجراء اختبار تدفق جانبي Lateral flow test.

كما ستتغير قواعد العزل الذاتي عند الوصول، وستصبح هذه التغييرات سارية المفعول بدءا من 11 يناير وتنطبق في الوقت الحالي على إنجلترا فقط.

وأكد جونسون إجراء هذه التغييرات، بعد مكالمات من شركات سفر، قالت إن الإجراءات لم تكن فعالة في ظل انتشار متحور "أوميكرون" على نطاق واسع.

وأشار جونسون إلى إن اختبار ما قبل المغادرة "يثني الكثيرين عن السفر خوفا من أن يكونوا محاصرين في الخارج، وتكبد نفقات إضافية كبيرة".