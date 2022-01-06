الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

استنفار أمني بمحيط كنائس بورسعيد تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد

استنفار أمني
استنفار أمني

شددت مديرية أمن بورسعيد، من الإجراءات الأمنية اليوم الخميس، وذلك بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، لحماية المواطنين خلال الاحتفالات ومنع أي محاولات للخروج عن القانون. 

خطة أمنية محكمة 
ونشرت مديرية أمن بورسعيد الدوريات الثابتة والمتحركة بمحيط الكنائس، وتواجد ضباط العمليات الخاصة بالسلاح على مداخل الكنائس، وتم وضع المتاريس والبوابات الإلكترونية، وذلك في إطار الخطة الأمنية التي صدق عليها اللواء حسني عبد العزيز مدير الأمن. 
تأمين الحدائق والمتنزهات.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لـ"الدستور"، أن الخطة الأمنية يتم تطبيقها على مستوى الجمهورية تحت رقابة وزارة الداخلية، وتتضمن تأمين الميادين العامة والحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات، والتي من المتوقع ان تشهد اقبالا كبيرًا من المواطنين. 

وشدد اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، على تشديد الإجراءات من خلال فحص وتفتيش المترددين على الكنائس، وأكد علي أنه لن يسمح بالخروج عن القانون، وسوف يتم التعامل بكل قسوة مع اي محاولات للخروج عن القانون. 

من جانبها، فرضت الكنيسة إجراءات احترازية مشددة لحماية المواطنين من مخاطر الإصابة بكورونا، وفرضت ارتداء الكمامة وعدم نزعها من على الوجه، بجانب استخدام المواد المطهرة والكحول بشكل دائم، ومنعت كذلك دخول المواطنين غير الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا. 

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