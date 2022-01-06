الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تسمم 4 أشخاص من أسرة واحدة فى البحيرة

تسمم
تسمم

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الخميس، باشتباه تسمم غذائي، في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من مستشفى العام بدمنهور باستقبال أم وأبنائها الثلاثة مصابين بحالة إعياء ومغص وقيء، و اشتباه تسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبة فاسدة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على  النيابة العامة لمباشرة قررت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وطلب تحريات المباحث حول الحادث لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن البحيرة محافظة البحيرة

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