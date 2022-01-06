الخميس 06 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

منتدى شباب العالم: أكثر من نصف مليون شخص يريدون المشاركة

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

أكدت سارة بدر المتحدثة باسم منتدي شباب العالم، جاهزية مدينة شرم الشيخ لاستقبال ضيوف مصر من الدول المشاركة في فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، مشيرة إلى أن مصر ستستقبل خلال أيام وفودا من 196 دولة.

 

 المنتدى سيناقش مجالات الطاقة والمبادرات التنموية ودور الرعاية الصحية
وقالت سارة بدر ـ خلال اتصال هاتفي مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة (صدى البلد)، إنها فخورة جداً بالمستوى الذي وصل إليه المنتدى وسمعته العالمية، والذي يقوم على تنظيمه شباب مصرييون، مشيرة إلى أن المنتدى سيناقش مجالات الطاقة والمبادرات التنموية ودور الرعاية الصحية.

 

أكثر من نصف مليون شخص يريدون المشاركة في المنتدى
وأضافت المتحدثة باسم منتدي شباب العالم، أن هناك أكثر من نصف مليون شخص يريدون المشاركة في المنتدى وهذه شهادة نجاح للشباب المصري القائم على إدارة المنتدى كما أنها شهادة نجاح للدولة المصرية.


وأكدت أنه بالرغم من جائحة كورونا، فإن مصر ستنجح في تنظيم النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم"، موضحة أن الأمم المتحدة أشادت بشكل كبير بالمنتدى.


وحول مصادر تمويل المنتدى ونفقاته، قالت سارة بدر: "المنتدى ينفق من ميزانيته الخاصة والتي تأتي من الشركاء الرسميين من شركات وجامعات ومؤسسات دولية وغيرها .. ولا مساس بميزانية الدولة".


وتابعت، أن فريق عمل المنتدى يقوم الآن بتحضير وتصميم القاعات، مضيفة أن هناك توزيعا لفريق العمل لاستقبال الوفود المشاركة في المنتدى.

 

منتدي شباب العالم 2022
يذكر أن منتدى شباب العالم يعود هذا العام من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات الجديدة بعد توقفه منذ عام 2019، بسبب جائحة كورونا، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة جميع المشاركين من مصر ومختلف دول العالم.

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