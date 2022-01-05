بعد أكثر من نصف قرن.. ترجمة رواية «لا أنام» لإحسان عبد القدوس للإنجليزية

أعلنت دار نشر الجامعة الأمريكية عن ترجمة رواية «لا أنام» للروائي الراحل إحسان عبد القدوس إلى اللغة الإنجليزية من ترجمة جوناثان سمولين، وهى المرة الأولى التي تترجم فيها رواية «عبد القدوس» بعد أكثر من نصف قرن على صدورها عن دار نشر القلم ورغم تحويلها إلى فيلم كلاسيكي للسينما المصرية في عام 1957، إلا أنها لم تترجم من قبل.

ركز الكاتب في هذه الرواية على فتاة يدفعها حبها لأبيها إلى ارتكاب كل الموبقات التي تهد سعادتهما معًا في النهاية.

نادية، التي انفصل والدها وهي في عمر السنتين وكبرت في كنف والدها أحمد لطفي، شبت على مشاعر دفينة من الحسد لكل طفل يمر بجانبها يمسك يد والدته أو حتى يلفظ اسمها. أحبت نادية والدها، لكن ذلك لم يعوضها عن الأم، وتفاقم ذلك مع بلوغها مبلغ النساء وابتعاد المسافة مع الأب. عاش والدها وحيدًا لأربعة عشر عامًا، فقرر الزواج من صفية، الجميلة ذات الطباع الهادئة والخصال الجيدة، وهو الوقت التي بدأت فيه نادية السماح لغيرتها بالانفجار في سلسلة من المتواليات التي قادتها في النهاية لتدمير الجميع، من زوجة أبيها والأب والعم عزيز، إلى نفسها.

فيلم «لا أنام» من بطولة فاتن حمامة، ويحيى شاهين، ومريم فخر الدين، وعمر الشريف، وعماد حمدي، وهند رستم، ورشدي أباظة، و تم اختيار الفيلم كواحد من أفضل 150 فيلم مصري في 1996، أثناء الاحتفال بمئوية السينما المصرية.

إحسان عبد القدوس «1919-1990»، هو أحد أكثر كتاب الروايات العربية إنتاجًا وشعبية في القرن العشرين.

ولد عبد القدوس في القاهرة ، وتخرج في كلية الحقوق عام 1942 ، لكنه ترك مهنته في مجال المحاماة ليواصل مسيرة مهنية طويلة وناجحة في الصحافة.

كان محررا في جريدة الأخبار الأسبوعية روز اليوسف، وكان رئيس تحرير الأهرام. ألّف عشرات الكتب، وكتاباته المثيرة للجدل وآرائه السياسية، أوقعته في السجن أكثر من مرة.

المترجم جوناثان سمولين أستاذ جين ورافاييل بيرنشتاين في الدراسات الآسيوية في كلية دارتموث في الولايات المتحدة.

هو مترجم لعدة أعمال من الروايات العربية، بما في ذلك "الذبابة البيضاء" لعبد الإله حمدوشي، و"طائر أزرق نادر معي" ليوسف فاضل.