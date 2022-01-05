المعمل الجنائي يُعاين حريق «شقة العمرانية»

قررت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في شقة سكنية، وإعداد تقرير حول مسببات الحريق و الخسائر والتلفيات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قوات الحماية المدنية، قد تمكنت السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع التلاتيني بمنطقة العمرانية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

واتخذت الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.