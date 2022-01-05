الرئيس الأمريكى: لدينا خطة تمويلية بـ1.9 تريليون دولار لمواجهة كورونا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن خطته التمويلية لمواجهة تفشي جائحة "كورونا"، والتي تقدر بـ9ر1 تريليون دولار، تتضمن مليارات الدولارات للمساعدة في دعم إعادة فتح المدارس، معربًا عن اعتقاده بعدم الحاجة إلى إغلاق المدارس في ظل موجة الانتشار الكبيرة لمتحور أميكرون.

وأضاف "بايدن"، في تصريحات بالبيض الأبيض اليوم، أنه ليس لدى الإدارة الأمريكية سبب للتفكير في المرحلة الراهنة أن "أوميكرون" أسوأ للأطفال من المتحورات السابقة، قائلًا: "نحن نعلم أن أطفالنا يمكن أن يكونوا آمنين وهم بالمدارس، وهذا هو السبب في ضرورة أن تظل المدارس مفتوحة، فهم يحصلون على ما يحتاجونه".

وتابع الرئيس الأمريكي أن " 130 مليار دولار من خطة مواجهة فيروس كورونا التي تم تمريرها في شهر مارس الماضي اتجهت لإعادة فتح المدارس، وهناك 10 مليارات إضافية خصصت لإجراء اختبارات كورونا في المدارس، وقد تم توجيه هذه الأموال للولايات ولإدارات المدارس التي أنفقتها بصورة جيدة، ورغم أن بعضها لم يفعل ذلك فإنني أشجع جميع الولايات والإدارات على توجيه هذه الأموال لحماية الأطفال وحتى تظل المدارس مفتوحة".

وعلى صعيد آخر، أظهر استطلاع للرأي أجرته CNBC-Change Research، أن نسبة معارضة الأمريكيين لأداء الرئيس جو بايدن سجلت أعلى مستوياتها وبلغت 56%.

وأظهر الاستطلاع أن 60 بالمائة من المستطلعين رفضوا طريقة تعامل بايدن مع الاقتصاد، و55 بالمائة رفضوا طريقة استجابته لوباء "كوفيد-19".

وبالنسبة للاقتصاد قال 72 في المائة إنهم لا يوافقون على إدارة بايدن لأسعار السلع اليومية.

وفي ما يتعلق بتفويضات اللقاح، أشار الاستطلاع إلى أن 50 بالمائة قالوا إن بايدن "ذهب بعيدًا جدًا"، وقال 26 في المائة إن الإدارة لديها النهج الصحيح، وقال 24 في المائة إنه لم يقم بما فيه الكفاية لمحاربة الوباء.