اليوم.. ريم بسيونى توقع روايتها «القطائع.. ثلاثية ابن طولون» بمكتبة نقوش

تستضيف مكتبة نقوش بالإسكندرية، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، حفل توقيع أحدث روايات الكاتبة ريم بسيوني، "القطائع .. ثلاثية ابن طولون"، والصادرة مؤخرا عن دار نهضة مصر للنشر والتوزيع.

والرواية التي تقع الرواية في 700 صفحة من القطع الوسط، هي التاسعة بين أعمال ريم بسيوني السردية، حيث سبق وصدر لريم بسيوني روايات: بائع الفستق ــ دكتورة هناء ــ الحب علي الطريقة العربية ــ أشياء رائعة ــ مرشد سياحي ــ أولاد الناس .. ثلاثية المماليك ــ وسبيل الغارق.

وريم بسيوني هي أستاذة اللغويات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولها مؤلفات علمية عديدة صدرت عن أشهر دور النشر الأوروبية والأمريكية. فازت بعدة جوائز من بينها: جائزة أفضل عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية 2009 عن رواية "بائع الفستق".

جائزة ساويرس الأدبية عن روايتها «الدكتورة هناء» 2010 . جائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية في عام 2020 عن رواية أولاد الناس .. ثلاثية المماليك. ترجمت أعمالها إلي الإنجليزية والإسبانية والإيطالية واليونانية.

ــ لا تاريخ بدون أثر

تتناول رواية "القطائع .. ثلاثية ابن طولون"، للروائية ريم بسيوني، سيرة القائد أحمد ابن طولون، وكيف تحمس لتأسيس جيش مصري وإلحاق المصريين به، وكيف بني وعمر وتركا آثارا تحمل ذكره وسيرته حتي اليوم، والمتمثلة في مسجد ابن طولون، والصراعات التي دارت للحفاظ علي هذا المسجد من الهدم، وعلي هامش سيرة ابن طولون تجري قصص الحب والخيانة وحكاية أخري لسعيد الفراغاني، المهندس المصري القبطي الذي دافع عن مسجد ابن طولون بحياته.

ومن أجواء رواية "القطائع .. ثلاثية ابن طولون"، للروائية ريم بسيوني نقرأ: اختبأ عبد الرحمن في الهرم الأكبر، خسر اثنين من رجاله، سيسأله أهل القبيلة عنهما، وعن سبب المجازفة، لن ينفع الذهب الذي أعطاه له سعيد في كتم صرخات الأمهات والأطفال، ولكن نظرات الإعجاب والفرحة في عيون المصريين أثملت الرجال الذين لم يتوقعوا هذه الحفاوة وهذا الترحيب بعضهم اختبأ في بيوت المصريين، فضموهم وكأنهم أهل البيت، وعرضوا عليهم الزواج من بناتهم. قالوا إن من أنقذ المسجد بطل جاء من السماء، هو ساحر أو كاهن وليس إنسانا. من أنقذ المسجد له قدرة تفوق كل السلاطين، هي قدرة مثل قدرة التاريخ وأوتاد الأهرامات ورهبة أبي الهول.