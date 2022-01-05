عالم أزهرى يجيب.. هل يشترط الطهارة من الحيض والجنابة عند الترديد مع المؤذن؟

من الأسئلة التي تطرح بشكل كبير من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما قالته سائلة حول حكم الشرع في الترديد مع المؤذن وهى غير طاهرة سواء في جنابة أو حيض؟

من جانبه، رد الشيخ عطية صقر، العالم الأزهرى، قائًلا: “إن إجابة المؤذن لا يشترط فيها الطهارة، فتصح من طاهر ومحدث، وجنب وحائض وكبير وصغير، لأنها ذكر، وكل هؤلاء من أهل الذكر، ولكن تكره إجابة المؤذن إذا كان الإنسان في بيت الخلاء، أو في عمل يسن فيه عدم الكلام”.

حكم ترديد الآذان مع المؤذن

ويقول الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأفضل هو الترديد مع المؤذن، حتى ننال شفاعة سيدنا رسول الله، لأن النبي بين لنا كيف نردد الآذان ثم نسأل الله له الوسيلة والفضيلة لسيدنا رسول الله.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أوالأقليات المسلمة أو المسنين، كما تقوم الدار بإذاعة حلقات عبر البث المباشر من خلال نخبة متخصصة من علماء النفس والاجتماع.