«البقشيش أمرًا وقحًا».. أشياء مدهشة ستجدها في اليابان عند زيارتها لأول مرة

يحب الكثيرون، السفر حول العالم، لأماكن وبلاد مختلفة، حيث يستمتعون بالتنزه أو شحن الطاقة من جديد، أو حتى للتعلم والدراسة أو العمل، وفي السطور التالية، نستعرض أشياء مدهشة يمكنك رؤيتها في اليابان، عند زيارتها لأول مرة، وفقًا لموقع insider.

الوصول للإنترنت

شبكة Wi-Fi المجانية ليست متوفرة بسهولة في اليابان كما هي في الولايات المتحدة، ولكن لدى الدولة العديد من الخيارات الرائعة للوصول إلى الإنترنت، ويوجد في البلاد أكثر التقنيات المفيدة للوصول إلى الإنترنت، هي شبكة Wi-Fi للجيب.

شبكة Wi-Fi المحمولة هي بالضبط ما تبدو عليه، إنها عبارة عن جهاز Wi-Fi محمول باليد مع طاقة كافية لتشغيل العديد من الهواتف وحتى جهاز كمبيوتر محمول أو اثنين.

قوانين التدخين أكثر مرونة في اليابان

يمكن أن يفاجأ الزائر، بوجود أشخاصًا يدخنون داخل المطاعم وبعض الأماكن المغلقة، وتعتبر قوانين التدخين بشكل عام أكثر مرونة في اليابان مما هي عليه في العديد من الدول الأخرى، لذلك من المهم إجراء القليل من البحث إذا كنت ترغب في العثور على مطاعم خالية من التدخين.د

البقشيش أمرًا وقحًا

لا تشارك اليابان في ثقافة البقشيش، التي تتبعها عدد كبير من الدول، ففي بعض الحالات، قد يُعتبر أمرًا وقحًا للدفع لأحد العاملين "البقشيش"، نظرًا لأنه لا يُتوقع منك دفع إكرامية، فغالبًا ما تكون هناك رسوم طاولة أو رسوم إجبارية للمقبلات.

عدد سلال القمامة قليلًا جدًا في الأماكن العامة

قد يقابلك عددًا قليلاً جدًا، من سلال القمامة العامة في الأماكن العامة باليابان، فعلى الرغم من أنها واحدة من أنظف الدول التي يمكنك زيارتها، إلا أنك ستلاحظ أن الناس يحتفظون بنفاياتهم حتى يتمكنوا من رميها في المنزل أو في سلة قمامة في مقهى أو غيره.

لا تحتاج لاستقلال سيارة أجرة في اليابان

تعتبر وسائل النقل العام في اليابان، وخاصة طوكيو، فعالة للغاية وواسعة النطاق، لهذا السبب، يستقل عدد قليل جدًا من الأشخاص سيارات الأجرة أثناء النهار.

عربات مترو مخصصة للنساء فقط

في محاولة لحماية النساء من التحرش الجنسي، سن نظام مترو الأنفاق في طوكيو عربات مترو أنفاق مخصصة للنساء فقط، في الصباح الباكر وفي وقت متأخر من الليل، يمكنك العثور على هذه السيارات باتباع العلامات الموجودة في المحطات.