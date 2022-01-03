جونسون: كورونا تُعرض المستشفيات البريطانية لمزيد من الضغوط خلال أسابيع

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الضغوط على الخدمات الصحية البريطانية ستتزايد خلال الأسابيع القادمة للتعامل مع فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى الآن تغيير الخطة للتعامل مع الفيروس.

وأضاف "جونسون"، خلال زيارة لأحد مراكز التطعيم اليوم الإثنين، أن متحور "أوميكرون" يعد أكثر اعتدالًا بشكل واضح من السلالات الأخرى.

ووفقًا لصحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، أوضح أنه "ليس هناك شك في أن أوميكرون يستمر في الارتفاع في جميع أنحاء البلاد، ويتعين الإدراك بأن الضغط على هيئة الصحة الوطنية، وعلى مستشفياتنا، سيكون كبيرًا في غضون الأسبوعين المقبلين".

وتابع: "لا يزال هناك الكثير من الناس الذين تلقوا التطعيم المزدوج، لكن لم يحصلوا على الجرعة الثالثة .. الجرعة الثالثة تحدث فرقًا كبيرًا".

وقال رئيس الوزراء إن الاستمرار في التطعيمات المعززة هو "الطريق إلى الأمام بالنسبة للبلد ككل" وحث الناس على "بناء الدفاعات" ضد المرض من خلال الحصول على جرعاتهم المنشطة.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، طلب من وزراء حكومته، ضرورة صياغة خطة للغياب استعدادًا لأسوأ الاحتمالات بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تستمر معدلات الإصابة في الارتفاع.

وكلف جونسون الوزراء بوضع خطط طوارئ جيدة لحالات التغيب عن مكان العمل، حيث أقرت الحكومة بأن المستويات المرتفعة لكوفيد قد تضرب الشركات بشدة خلال الأسابيع المقبلة، وفق صحيفة (إيفيننج ستاندرد) البريطانية.

وذكر مكتب مجلس الوزراء أنه طُلب من قيادات القطاع العام الاستعداد لأسوأ سيناريو يتمثل في توقف ما يصل إلى ربع الموظفين عن العمل مع استمرار انتشار الفيروس في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت الحكومة إلى أن جونسون كلف الوزراء بالعمل مع قطاعاتهم الخاصة لاختبار الاستعدادات وخطط الطوارئ للحد من الاضطرابات الناجمة عن تصاعد عدوى كوفيد.