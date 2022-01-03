«شينخوا» الصينية تثمن دعم مصر لدور الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة

ثمنت وكالة "شينخوا" الصينية، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم مصر لدور منظمة الأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الجريمة والمخدرات والإرهاب، وسعيه لتعزيز الجهود القائمة لتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل المنظمة.

ولفتت الوكالة، إلى أن الرئيس السيسي شدد خلال اجتماعه مع غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير العام التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والإرهاب، على دعمه تفعيل برامج الأمم المتحدة المتعلقة بالمخدرات والجريمة على نحو متكامل وعلى النطاق العالمي؛ بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار.

ونوهت الوكالة الصينية، بأن غادة والي أكدت على استمرار مساندة منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والإرهاب لجهود مصر خلال الفترة المقبلة لتعزيز دورها في تعظيم قدرات المجتمع الدولى على التصدي للتهديدات الناجمة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى دور القاهرة في تعزيز الجهود العالمية للتصدي للفساد وأثره السلبي على المجتمعات، وجهود منع الجريمة وبناء نظم فعالة للعدالة الجنائية.

وأشارت الوكالة، إلى استعراض غادة والي في لقائها مع الرئيس السيسي محاور التعاون الدولي تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والإرهاب، في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة في أفغانستان، خاصةً ما يتعلق بتهريب السلاح، والإتجار في المخدرات، وتفاقم ظاهرتي الإرهاب واللاجئين.

كما وجهت وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة بالشكر على التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والمنظمة الأممية لتنظيم المؤتمر العالمي للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي استضافته مدينة شرم الشيخ في ديسمبر 2021، بمشاركة أكثر من ألفين شخص من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.

ولفتت إلى أن هذا المؤتمر مثل علامةً فارقةً عالمية لتحسين التعاون الدولي ضد الفساد، ومساعدة العالم على التعافي بنزاهة رغم تحديات جائحة كورونا.