الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«تامر حسنى» يرد على تصريحات «علي الحجار» لـ «محمد الباز»

دكتور محمد الباز
دكتور محمد الباز - تامر حسني - علي الحجار

ردّ الفنان تامر حسني على تصريحات المطرب علي الحجار بشأن اتفاق سابق بينهما بتحلينه أغنية للأخير، مؤكدًا أن التعاون بينهما سيكون قريبًا.  

وأبدى “حسني” موقفه من التلحين لـ “الحجار” بعد لقاء الأخير أمس مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، والذي كشف فيه عن اتفاق قديم مع تامر حسني، لم يتحقق، قائلا: "اتفقنا يعمل لي لحن أغنية، لكن محصلش، وبقالنا كثير متقابلناش".

وأبدى الحجار إعجابه الشديد بأداء تامر حسني، لأغنيته "عارفة"، قائلا: "شكرته لأنه غناها حلو وهو بدأ حلو، وبيطور نفسه، بيتغير وبيتقل، خاصة إنه مغني وملحن، وناجح في الأفلام وعنده خفة دم".

بدوره، قال "تامر"، عبر خاصية “ستوري” على حسابه بموقع “فيسبوك”: “وصلي طبعًا يا أستاذ علي، وشرف ليا ألحن لك، دي مسؤولية كبيرة، وقريب إن شاء الله هتلاقيني ببعتلك أجمل ما لحنت وكتبت، وكل الشكر للإعلامي الكبير المحترم محمد الباز”. 

 

وقال “الحجار”، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "تامر حسني بدأ حلو، وبيطور نفسه، بيتغير وبيتقل، خاصة إنه مغني وملحن، وناجح في الأفلام وعنده خفة دم".

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