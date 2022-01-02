الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقارير: محطة الضبعة أكبر مشروع نووى بالشرق الأوسط تشارك فيه كوريا الجنوبية

محطة الضبعة
محطة الضبعة

أكد تقرير كوري، الأحد، أن مشاركة شركة كوريا الجنوبية للطاقة المائية والنووية «KHNP» في مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، سيمثل دفعة كبيرة لها حيث ستكون محطة الضبعة أكبر عقد تحصل عليه الشركة منذ مشاركتها في محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2009.

وأوضحت صحيفة "korea joongang daily" الكورية الناطقة بالإنجليزية، أن شركة كوريا الجنوبية للطاقة المائية والنووية تم اختيارها كمورد وحيد لـ "جزر التوربينات" لمحطات الطاقة النووية في الضبعة، فمن المقرر بناء أربعة مفاعلات بقدرة 1.2 جيجاوات بواسطة شركة تابعة لشركة "روس آتوم" الروسية.

وبحسب الصحيفة سيتم التعاقد مع شركة KHNP، وهي شركة تابعة لشركة Korea Electric Power Corp، لشراء المعدات والمواد وبناء المباني الرئيسية والفرعية لجزر التوربينات، حيث تضم جزيرة التوربينات المولدات التي تنتج الطاقة من البخار المتولد في المفاعل النووي.

وستتفاوض الشركة مع الحكومة المصرية، على تفاصيل العقد، بما في ذلك السعر والشروط والأحكام، حتى نهاية فبراير المقبل.

 

 

من جهتها أكدت شركة "KHNP"، أنها ستعمل على توسيع نطاق عملها مع الشركات المصرية في المشروع.

وفي عام 2017 ، فازت شركة روس آتوم، بعقد بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر، في صفقة بلغت قيمتها 30 مليار دولار، وسيتم تحديد اكتمال الوحدة الأولى في عام 2028.

وأوضحت الصحيفة الكورية، أن شركة كوريا الجنوبية للطاقة المائية والنووية لم تكشف عن قيمة حصتها من المشروع.

وبحسب الصحيفة تعد كوريا الجنوبية، الدولة الوحيدة التي لديها خبرة في بناء محطة للطاقة النووية في الشرق الأوسط، حيث بدأ التشغيل التجاري للوحدة الأولى في محطة براكة بالإمارات في أبريل 2021، وتشارك فيها الشركة الكورية.

قدرات قوية لكوريا الجنوبية في مجال الطاقة النووية

وقالت صحيفة "korea joongang daily"، إن حكومة كوريا تعمل على الترويج لقدرات مشروعها النووي على مستوى العالم، حيث تقدم شركة KHNP التي تسيطر عليها الدولة العطاءات للحصول على عقود في التشيك وبولندا.

وفي 4 نوفمبر الماضي خلال اجتماع قمة الفيشجراد، الذي يضم جمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا، عرض رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن مشروعات نووية يمكن أن تشارك فيها بلاده.

 وفي يونيو الماضي أنشأت شركة KHNP "فريق كوريا" الذي يضم شركات خاصة مثل شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات وداوو إي آند سي.

 وتحتل كوريا الجنوبية المرتبة السادسة عالميًا من حيث عدد المفاعلات النووية التي تشغلها والتي بلغت 24 محطة للطاقة النووية، بحسب الرابطة النووية العالمية، فيما يعمل 443 مفاعلًا نوويًا في 32 دولة حول العالم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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