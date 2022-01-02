الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«محفوظ» يكشف حقيقة تأثر متحف الغردقة بالطقس السيئ

متحف الغردقة
متحف الغردقة

قال المهندس خالد محفوظ ممثل الشريك الخاص بمتحف الغردقة، إن المتحف لم يتأثر بموجة الطقس السيئ التي تعرضت لها الغردقة أمس، مؤكدًا أنه لا حقيقة لما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات «فيسبوك» عم وجود أضرار به نتيجة سقوط أمطار عليه.

وأضاف «محفوظ» في تصريحات لـ«الدستور» أن ما أثير عن وجود أضرار ومشكلات بالمتحف نتيجة الأمطار غير صحيح، مشيرا إلى أنه يعمل بكامل طاقته دون توقف ويستقبل السياح والمصريين خلال مواعيد العمل المحددة له.

وأوضح أن الدكتور مصطفي وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار تابع الموقف منذ أول لحظة، وتم التأكيد على عدم وجود أي أضرار بالمتحف نتيجة حالة الطقس التي شهدتها مدينة الغردقة أمس، مؤكدا أن تصميم المتحف به كافة الاستعدادات لمواجهة أي طوارئ داخلية أو خارجية متعلقة بحالة وتغيرات الطقس، لافتًا إلى أن المتحف مجهز بكافة الإمكانات التي تواجه حتى مياه السيول.

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