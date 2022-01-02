الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار جديد ضد عصابة «التاكسي» بالتجمع الثالث

عصابة
عصابة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، حبس 3 متهمين (عامل وسائقي توك توك)، لاتهامهم بسرقة سيارة تاكسي بمنطقة التجمع الثالث، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 

وكشفت التحقيقات الأولية التي جرت بمعرفة رجال النيابة، أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة السيارات، وتمكنوا من سرقة سيارة من قبل بأسلوب كسر الزجاج بغرض تفكيكها وبيعها خردة التربح والكسب غير المشروع من تجارتها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الثالث، من سائق يفيد بسرقة التاكسي الخاص وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهما وتم اقتيادهم لقسم الشرطة، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج وأرشدوا عن مكان إخفاء السيارة المسروقة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة، واتهمهما بالسرقة. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

قاضي المعارضات القاهرة الجديدة جنح القاهرة الجديدة عامل سرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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