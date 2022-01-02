الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أوتو

5 فئات.. قائمة أسعار ومواصفات سيارة هيونداي توسان 2022 في مصر

هيونداي توسان
هيونداي توسان

أعلنت مجموعة شركات "جي بي غيور أوتو " الوكيل الحصري للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وهافال وشيري، وشانجان » في مصر، عن قائمة أسعار سيارة هيونداي توسان موديل 2022 في مصر لجميع الفئات بأسعار تتراوح من  465 ألف جنيه وحتى 620 ألف جنيه.

أسعار هيونداي توسان 2022

اولآ : الفئة الأولى سمارت بسعر 465 ألف جنيه.

ثانيآ: الفئة الثانية سمارت بلس بسعر  495 ألفً جنيه.

ثالثآ: الفئة الثالثة مودرن بسعر 530 ألف جنيه.

رابعآ: الفئة الرابعة ادفانس بسعر 580 ألف جنيه.

خامسآ: الفئة الخامسة برايم بسعر 620 ألف جنيه .

مميزات ومواصفات سيارة هيونداي توسان 2022

تتميز سيارة هيونداي توسان 2022 , بالكثير من المزايا والمواصفات المريحة والمميزة على النحو التالي:

تتميز هيونداي توسان بوجود محرك سعته 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات.

هيونداي توسان 2022 تتميز بتوافر 6 وسائد هوائية ايرباج.

نظام الفرامل المانعة للانغلاق.

مزودة بمصابيح ضباب أمامية ، ونظام إضاءة ليد.

تعمل هيونداي توسان 2022 بنظام حساس اوتوماتيك.

تتميز بوجود كاميرا خلفية وحامل سقف ، وصندوق تخزين أمامي.

مزودة بشاشة تاتش يمكن للقائد التحكم بها وربطها مع الهواتف الذكية عالية المستوى. تعمل بنظام الأندرويد Android Auto، وخاصية البلوتوث" للتحكم عن بعد، بالإضافة خاصية مفتاح ذكي لتشغيل وإيقاف السيارة بضغطة زر بسيطة.

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يبلغ طول السيارة هيونداي توسان الجديدة 4.500 ملم ، ويبلغ عرض هيونداي توسان 2022 1.865

ويبلغ ارتفاعها الإجمالي 1.659 ملم، وتبلغ مساحة التخزين الخلفية 503 لتر مكعب ، تتميز هيونداي توسان بعجلات رياضية قياس 17 و18 و19 بوصة.

وتتميز هيونداي توسان الجديدة بنظام رصد مساحة الرؤية غير المرئية الذي يكتشف السيارات المقتربة أو الأشياء الغريبة ، في مساحة الرؤية غير المرئية، ويتم إطلاق ضوء التحذير والتنبيه الصوتي عن تغيير الاتجاهات والحارات.

وتتميز ايضا بنظام التحكم في الثبات إلكترونيا، والذي يستشعر حركات عجلة التوجيه فيما يتعلق بدوران العجلة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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