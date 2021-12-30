تسلا تستدعي نحو 500 ألف سيارة

استدعت شركة "تسلا"، عملاق صناعة السيارات الكهربائية، حوالي 475 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب عيوب فنية قد تزيد من مخاطر وقوع حوادث.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن الشركة تخطط لاستدعاء جميع سيارات "Model 3" التي تم صنعها بين عامي 2017 و2020 - أي ما يصل إلى 356309 سيارة.

وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، إن حزام الكابل الخاص بالكاميرا الخلفية قد يتضرر من خلال فتح وإغلاق صندوق الأمتعة ومنع عرض الصورة.

وتستدعي "تسلا" أيضاً ما يصل إلى 119009 سيارات من "Model S" والتي تم تجميعها من عام 2014 بسبب مزلاج صندوق الأمتعة الأمامي والذي قد يتسبب في فتح غطاء المحرك بشكل غير متوقع.

وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة "تعطل عرض الكاميرا الخلفية قد يؤثر على الرؤية الخلفية للسائق ويزيد من مخاطر الاصطدام".

وأضافت أن الشركة ليست على دراية بوقوع أي حوادث أو إصابات أو وفيات تتعلق بالمشكلات المتعلقة بسياراتها من طرازي 3 وإس.

حيث ذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن عددا من العملاء الجدد لسيارات "تسلا" الكهربائية من طرازي "ثري إس" و"واي"، اشتكوا من عدم وجود بعض منافذ "يو إس بي" في سياراتهم.

وأشار "ذا فيرج" إلى أن بعض المشترين زعموا أن الشركة لم تطلعهم على أن سياراتهم لن تتواجد فيها هذه المنافذ قبل الشراء.

وأوضح الموقع أن الشركة الأمريكية أرجعت السبب في ذلك إلى نقص الرقائق الإلكترونية، وأشارت إلى إمكانية توافر المنافذ في ديسمبر المقبل، وأنه يمكن للمستخدمين تحديد موعد لتثبيتها.

وعلى صعيد آخر، بدأت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق الرئيسية تحقيقًا، حول برنامج القيادة الذاتية الخاص بشركة "تسلا" للمركبات العاملة بالطاقة الكهربائية بعد رفع دعوى قضائية من جانب أحد السائقين تفيد بحدوث تصادم.