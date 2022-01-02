الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الطيران الكويتي: تفعيل خطة الطوارئ بجميع القطاعات التشغيلية للتعامل مع الأمطار

الطيران الكويتي
الطيران الكويتي

ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية مع تأخير في بعض الرحلات المغادرة على الرغم من حالة الأمطار التي تشهدها البلاد حاليا .


وأكدت الإدارة العامة - في بيان اليوم الأحد - أن حركة الطائرات لم تتأثر بحالة الجو الحالية، مشيرة إلى تفعيل خطة الطوارئ في جميع القطاعات التشغيلية في (الطيران المدني) للتعامل مع الكميات الهائلة من الأمطار .


تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية الكويتية ناشدت بعدم الخروج من المنازل إلا في الحالات الاستثنائية؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وتساقط الامطار بكثافة، كما قامت وزارة الأشغال الكويتية برفع حاله الطوارئ للتعامل مع موجه الطقس السيئ وغلق عدد من المحاور الرئيسية .


كما أعلنت رئاسة الأركان العامة الكويتية مشاركة إطفاء الجيش الكويتي في سحب المياه بعدد من مناطق البلاد؛ استجابة وإسنادا لأجهزة الدولة المعنية لما تشهده الكويت من هطول أمطار وإغلاق بعض الطرق.


وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية قد ذكرت أن بعض المناطق ستتأثر بأمطار متفرقة ومتوسطة الشدة وغزيرة أحيانا تكون رعدية مع نشاط في سرعة الرياح قد تصل إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة مع انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق ويصل ارتفاع أمواج البحر أكثر من ست أقدام.


فيما أهابت وزارة الخارجية الكويتية بكافة المواطنين الراغبين بالسفر في ظل ما يشهده العالم من تزايد في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، تأجيل سفرهم حفاظا على سلامتهم، موضحًا أن تزايد أعداد المصابين حول العالم يزيد من فرص العدوى والإصابة، حيث تقود إلى تغير الاشتراطات التي تتخذها الدول لمواجهة هذه الزيادة ومنها إحتمال فرض الإغلاق العام وعدم انتظام رحلات الطيران أو إلغائها.

الكويت

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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