الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المتهم بقتل شقيقه بسبب إدمانه المخدرات يجري معاينة تصويرية بالمقطم

حبس
حبس

أجرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأحد، معاينة تصويرية للمتهم بقتل شقيقه عقب التعدي عليه بالضرب، مما أدى إلى وفاته، في منطقة المقطم.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص بالعثور على جثة شقيقه داخل مسكنه بدائرة القسم وسرقة بعض متعلقاته، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة أحد الأشخاص وبها إصابات وكدمات متفرقة، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتوياتها وآثار دماء على حوائط إحدى الغرف، كما عُثر على قطعة من مخدر الحشيش.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تبين أن مرتكب الواقعة شقيق المجني عليه، موظف، وهو الذي أبلغ عن الواقعة، حيث إنه دائم التردد على مسكن شقيقه المتوفى لتعاطي المواد المخدرة وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه أثناء تواجده مع المجني عليه بمسكنه لتعاطي المواد المخدرة حدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدي على المجني عليه بالضرب، مما أحدث إصابته التي أودت بحياته، ولاذ بالفرار تاركاً باب الشقة مفتوحًا، واختلق واقعة اكتشاف وفاة شقيقه وسرقة جهاز كمبيوتر "لاب توب".

وتم بإرشاده ضبط جهاز الكمبيوتر "لاب توب" بمكان إخفائه بالشقة محل الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

المتهم المقطم معاينة تصويرية المخدرات نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية الضرب منطقة المقطم

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وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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